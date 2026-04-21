Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 21 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo cierra este martes 21 de abril con hechos relevantes tanto en el ámbito local como internacional.<b>-La Contraloría General de la República de Panamá</b> respondió a las denuncias de diputados de la coalición Vamos, quienes señalaron que 39 miembros de su planilla fueron colocados en licencia sin sueldo.<b>-El Ministerio de Gobierno de Panamá informó sobre un altercado en el centro penitenciario La Joya</b>, donde se reportó la presencia de un arma de fuego durante un enfrentamiento entre privados de libertad.<b>-El pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen)</b> aprobó no modificar la agenda de sus sesiones para incluir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.<b>-La Selección Fútbol de Panamá se medirá a su similar de República Dominicana</b> el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández, en lo que será su despedida antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, </b>anunció la extensión de la tregua con Irán, argumentando que la decisión responde a divisiones internas dentro del régimen iraní.