Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 21 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo cierra este martes 21 de abril con hechos relevantes tanto en el ámbito local como internacional.

-La Contraloría General de la República de Panamá respondió a las denuncias de diputados de la coalición Vamos, quienes señalaron que 39 miembros de su planilla fueron colocados en licencia sin sueldo.

-El Ministerio de Gobierno de Panamá informó sobre un altercado en el centro penitenciario La Joya, donde se reportó la presencia de un arma de fuego durante un enfrentamiento entre privados de libertad.

-El pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó no modificar la agenda de sus sesiones para incluir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

-La Selección Fútbol de Panamá se medirá a su similar de República Dominicana el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández, en lo que será su despedida antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión de la tregua con Irán, argumentando que la decisión responde a divisiones internas dentro del régimen iraní.