Subsidio de combustible: habilitan inscripción presencial desde hoy para transportistas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que desde hoy, martes 14 de abril de 2026, los transportistas del país pueden completar su registro para el subsidio de combustible con apoyo presencial en distintos puntos habilitados a nivel nacional.

¿Quiénes pueden inscribirse?

- Este proceso está dirigido a transportistas de las modalidades:

- Transporte colectivo

- Transporte selectivo

- Transporte colegial

Especialmente aquellos que aún no han completado su registro para acceder al subsidio.

¿Dónde será la atención?

La ATTT informó que la asistencia se brindará a nivel nacional, incluyendo:

- Direcciones provinciales

- Panamá NorteSan Miguelito

- Sede central en Los Pueblos 2000

Esto busca facilitar el acceso al proceso en todo el país.

Horario de atención

El servicio estará disponible en el siguiente horario:

- 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Desde hoy en adelante, los transportistas pueden acudir directamente a estos puntos para recibir orientación y completar su inscripción.

Importante: evita perder el beneficio

La ATTT hizo un llamado urgente a los transportistas para que aprovechen esta asistencia técnica presencial, ya que completar el registro a tiempo es clave para:

- Acceder al subsidio de combustible

- Evitar retrasos o inconvenientes en el proceso

- Garantizar la continuidad del beneficio