Subsidio de combustible: habilitan inscripción presencial desde hoy para transportistas

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> anunció que desde hoy, martes 14 de abril de 2026, los transportistas del país pueden completar su registro para el subsidio de combustible con apoyo presencial en distintos puntos habilitados a nivel nacional.<b>¿Quiénes pueden inscribirse?</b>- Este proceso está dirigido a transportistas de las modalidades:- Transporte colectivo- Transporte selectivo- Transporte colegialEspecialmente aquellos que aún no han completado su registro para acceder al subsidio.<b>¿Dónde será la atención?</b>La ATTT informó que la asistencia se brindará a nivel nacional, incluyendo:<i>- Direcciones provinciales</i><i>- Panamá NorteSan Miguelito</i><i>- Sede central en Los Pueblos 2000</i>Esto busca facilitar el acceso al proceso en todo el país.<b>Horario de atención</b>El servicio estará disponible en el siguiente horario:- 9:00 a.m. a 3:00 p.m.Desde hoy en adelante, los transportistas pueden acudir directamente a estos puntos para recibir orientación y completar su inscripción.<b>Importante: evita perder el beneficio</b>La ATTT hizo un llamado urgente a los transportistas para que aprovechen esta asistencia técnica presencial, ya que completar el registro a tiempo es clave para:-<i> Acceder al subsidio de combustible</i><i>- Evitar retrasos o inconvenientes en el proceso</i><i>- Garantizar la continuidad del beneficio</i>