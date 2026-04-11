Subsidio al combustible en Panamá inicia el 15 de abril: precios y cómo registrarse

La administración del presidente José Raúl Mulino pondrá en marcha, a partir de este miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m., el programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, una medida que busca aliviar los costos operativos del sector y, de forma indirecta, contener el impacto en las tarifas que paga la población.

El plan, que forma parte de los compromisos adquiridos tras la reunión del pasado 1 de abril con representantes del transporte, permitirá el despacho de combustible a precios preferenciales en estaciones a nivel nacional.

Según lo anunciado, los transportistas beneficiados accederán a los siguientes precios subsidiados:

Gasolina de 91 octanos: 0.88 centésimos por litro

Diésel: 0.90 centésimospor litro

Gasolina de 95 octanos: $1.00 por litro

La medida estará disponible inicialmente para el transporte selectivo (taxis), transporte colectivo (buses) y transporte colegial, sectores que han enfrentado presiones por el alza sostenida en los costos del combustible.

El Ejecutivo adelantó que otros segmentos, como el transporte de carga, turismo y embarcaciones artesanales, serán incorporados en una fase posterior, cuyo cronograma será anunciado próximamente.

REGISTRO

Para beneficiarse del programa, los transportistas deberán completar un registro previo en la plataforma digital Panamá Conecta (panamaconecta.gob.pa), donde se validará que las unidades estén debidamente habilitadas dentro de las categorías contempladas.

De acuerdo con las autoridades, ya se han inscrito cientos de transportistas, lo que refleja una alta participación en los días iniciales del proceso.

Una vez validado el registro, el acceso al subsidio será directo: el conductor solo deberá acudir a cualquier estación de combustible, proporcionar su número de cédula y la placa del vehículo para recibir el beneficio.

CONTROL

El Gobierno destacó que el programa incorpora herramientas tecnológicas para garantizar una distribución “eficiente, transparente y focalizada” del subsidio, evitando desviaciones y asegurando que llegue exclusivamente a los sectores definidos.

Además, se informó que el personal de las estaciones de combustible ya ha sido capacitado para operar el sistema, como parte del despliegue previo a la entrada en vigencia del plan.