Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 25 de mayo

Las lluvias volverán a marcar la jornada de este lunes 25 de mayo en gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Para la vertiente del Caribe, se espera un ambiente mayormente nublado y lluvioso desde horas de la madrugada y durante la mañana, especialmente desde Costa Abajo de Colón hasta el norte de Veraguas, donde podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas. Las precipitaciones continuarán durante la tarde y parte de la noche, principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, las lluvias iniciarán sobre áreas marítimas y algunas zonas del sur de Veraguas y Azuero durante la madrugada. Para la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas de intensidad variable en distintos sectores del país, manteniéndose las lluvias intermitentes hacia la noche en Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el Golfo de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22°C y 26°C, mientras que en áreas montañosas podrían descender hasta los 16°C. Las máximas estarán entre 27°C y 31°C en el Caribe y entre 29°C y 33°C en el Pacífico.

Además, se prevén índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).