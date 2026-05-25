Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 25 de mayo

Las lluvias volverán a marcar la jornada de este lunes 25 de mayo en gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a>Para la vertiente del Caribe,<b> se espera un ambiente mayormente nublado y lluvioso desde horas de la madrugada y durante la mañana</b>, especialmente desde Costa Abajo de<b> Colón hasta el norte de Veraguas</b>, donde podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas. Las precipitaciones continuarán durante la tarde y parte de la noche, principalmente en <b>Bocas del Toro,</b> la comarca <b>Ngäbe-Buglé, Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala.</b>Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, las lluvias iniciarán sobre áreas marítimas y algunas zonas del sur de <b>Veraguas y Azuero durante la madrugada</b>. Para la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas de intensidad variable en distintos sectores del país, manteniéndose las lluvias intermitentes hacia la noche en <b>Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el Golfo de Chiriquí.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>22°C y 26°C</b>, mientras que en áreas montañosas podrían descender hasta los <b>16°C</b>. Las máximas estarán entre <b>27°C y 31°C</b> en el Caribe y entre<b> 29°C y 33°C</b> en el Pacífico.Además, se prevén índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).