Gobierno fija precio tope a combustibles para transporte público

El Consejo de Gabinete aprobó una medida temporal que establece un precio tope para los combustibles, dirigida a mitigar el impacto de la volatilidad internacional sobre el sector transporte y, de forma indirecta, sobre el bolsillo de los usuarios en Panamá.

El anuncio, realizado por el Gobierno Nacional, fija el precio máximo en 90 centavos por litro para el diésel y 88 centavos por litro para la gasolina de 91 octanos. La disposición excluye la gasolina de 95 octanos y se enfoca específicamente en el transporte público de pasajeros y de carga en el territorio nacional.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la iniciativa responde a la necesidad de “llevar soluciones al sector transportista”, ante un contexto internacional adverso que incide en los costos de los combustibles, pero que escapa al control del país. La medida busca así estabilizar tarifas operativas en el transporte colectivo y evitar presiones adicionales sobre el costo de vida.

El Ejecutivo subrayó que el beneficio está orientado a proteger tanto a los transportistas como a los ciudadanos que dependen diariamente del servicio público para movilizarse o para el traslado de mercancías.

Aunque se trata de una disposición de carácter temporal, el Gobierno no precisó en el anuncio inicial la duración exacta de la vigencia, indicando únicamente que será evaluada en función de la evolución del mercado internacional de hidrocarburos.

Chapman aseguró que continuará monitoreando el comportamiento de los precios internacionales para determinar posibles ajustes o extensiones de la medida.