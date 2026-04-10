Secretaría de Energía ve señales de alivio en el precio del combustible

La directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas de la Secretaría Nacional de Energía, Paula Mesé, informó este viernes que en los últimos días se ha registrado una moderación en la tendencia alcista del precio del combustible, tras el aumento del inicio de mes.

“Hubo un aumento en los primeros días de abril, pero afortunadamente ese mismo aumento se ha desacelerado en los últimos días. Eso ha hecho que el impacto se reduzca”, explicó Mesé, señalando que la tendencia, incluso, está en la página web de la Secretaría Nacional de Energía..

La funcionaria aclaró que esta desaceleración no significa necesariamente que los precios bajarán de inmediato, pero sí representa un alivio frente al impacto inicial.

“No estoy diciendo que para mañana vamos a tener la gasolina más barata, pero lo que sí es cierto es que se ha reducido ese impacto en el alza. Esperamos que se mantenga la tendencia para que cuando tengamos cambios en el precio del combustible se pueda dar una buena noticia”, añadió.

Mesé recordó que el mercado internacional sigue siendo volátil, con variaciones que pueden alcanzar hasta $10 por barril en un solo día, lo que obliga a mantener un monitoreo constante.

“Hoy día tenemos una tendencia de precio que nos está indicando que se ha ido absorbiendo lo que ya veníamos viendo en el tema de alza, pero todavía nos hace falta datos”, puntualizó.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, y el bloqueó el estrecho de Ormuz, por parte de Teherán que derivó en la volatilidad del petróleo, Panamá ha enfrentado tres aumentos consecutivos en el precio del combustible.

Para mitigar el impacto, el Gobierno fijó un tope temporal de 0.90 el litro de diésel y 0.88 el litro de gasolina de 91 octanos.

Esto equivale a $3.40 por galón de diésel y $3.33 por galón de gasolina de 91 octanos.

La medida busca proteger a los usuarios del transporte público y de carga.