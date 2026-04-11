Precio del combustible: así puedes inscribirte al subsidio paso a paso

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, e invitaron a los interesados a completar el proceso de inscripción en línea. Según detallaron, pueden aplicar transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo, colegiales, así como conductores de transporte de carga, a través de la plataforma Panamá Conecta, donde el trámite se realiza de forma sencilla y digital.

Paso a paso para inscribirse en el subsidio

Primero, el usuario debe ingresar al portal oficial de Panamá Conecta y dirigirse al menú principal. Allí, en la sección de “Servicios destacados”, debe seleccionar la opción Subsidio de combustible (ATTT). Si la persona no está registrada en la plataforma, deberá crear una cuenta nueva completando los campos solicitados, como número de cédula, nombre completo (tal como aparece en el documento), fecha de nacimiento y luego iniciar sesión.