Precio del combustible: así puedes inscribirte al subsidio paso a paso

La <b><a href="/tag/-/meta/aig-autoridad-nacional-para-la-innovacion-gubernamental">Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) </a></b>y la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, e invitaron a los interesados a completar el proceso de inscripción en línea.Según detallaron, pueden aplicar transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo, colegiales, así como conductores de transporte de carga, a través de la plataforma Panamá Conecta, donde el trámite se realiza de forma sencilla y digital.