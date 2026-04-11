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Información útil

Precio del combustible: así puedes inscribirte al subsidio paso a paso

Las autoridades habilitan registro digital y explican cómo inscribirse paso a paso en el subsidio de combustible.
Las autoridades habilitan registro digital y explican cómo inscribirse paso a paso en el subsidio de combustible. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/04/2026 10:13
Transportistas ya pueden inscribirse en el subsidio de combustible a través de la plataforma Panamá Conecta.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, e invitaron a los interesados a completar el proceso de inscripción en línea.

Según detallaron, pueden aplicar transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo, colegiales, así como conductores de transporte de carga, a través de la plataforma Panamá Conecta, donde el trámite se realiza de forma sencilla y digital.

Paso a paso para inscribirse en el subsidio

Primero, el usuario debe ingresar al portal oficial de Panamá Conecta y dirigirse al menú principal. Allí, en la sección de “Servicios destacados”, debe seleccionar la opción Subsidio de combustible (ATTT).

Si la persona no está registrada en la plataforma, deberá crear una cuenta nueva completando los campos solicitados, como número de cédula, nombre completo (tal como aparece en el documento), fecha de nacimiento y luego iniciar sesión.

Precio del combustible: así puedes inscribirte al subsidio paso a paso
Panamá Conecta

Una vez dentro del sistema, el solicitante deberá completar el formulario correspondiente al subsidio, verificando que toda la información ingresada sea correcta para evitar inconvenientes durante el proceso de validación.

Para facilitar el proceso, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en el sitio web www.transito.gob.pa, el cual detalla cómo completar correctamente el registro.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir cada paso correctamente, ya que la información será evaluada antes de aprobar el beneficio, el cual busca apoyar al sector transporte ante el aumento en los costos del combustible.

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