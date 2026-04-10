Precio del combustible: Transportistas ya pueden solicitar subsidio en Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas.

Según la AIG, los conductores de transporte colectivo, selectivo, turismo, colegiales y de carga podrán realizar su inscripción a través de la plataforma Panamá Conecta, donde deberán completar la solicitud de manera digital.

El proceso incluye una guía paso a paso disponible en el sitio web oficial de tránsito, con el objetivo de evitar errores durante la validación de los datos ingresados.

Este subsidio forma parte de las medidas de la administración del presidente José Raúl Mulino para mitigar el impacto del costo del combustible en el sector transporte, considerado clave para la movilidad y la economía del país.

De acuerdo con la AIG, el programa busca garantizar que el apoyo económico llegue de manera directa a quienes operan diariamente en el sistema de transporte, contribuyendo a mantener la estabilidad en las tarifas del servicio.