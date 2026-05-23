‘Es ganar-ganar’: María Corina Machado destaca apoyo de Trump y habla del futuro de Venezuela

La dirigente opositora venezolana <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> respondió con firmeza a las dudas sobre cómo la oposición buscará convencer a Estados Unidos de respaldar los acuerdos políticos que impulsen el regreso de la democracia en Venezuela, y dejó una frase que rápidamente comenzó a resonar entre seguidores y analistas: <i><b>'Este horror que están viviendo se va a acabar y va a haber un proceso de transición estable; tendremos elecciones limpias y libres'</b></i>.Durante su intervención, Machado explicó que la estrategia planteada por Estados Unidos contempla distintas etapas para el proceso venezolano y sostuvo que, pese a las críticas por el aparente mayor avance económico frente al político, la transición democrática sigue siendo el objetivo central.<b>María Corina asegura que EE.UU. mantiene una ruta para Venezuela</b>La líder opositora detalló que, según ha sido expresado por autoridades estadounidenses, el plan contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.De acuerdo con Machado, la primera etapa ya habría concluido y la siguiente incluiría el desmantelamiento de estructuras que, según sus palabras, afectan tanto la economía como el funcionamiento institucional del país.<i><b>'La transición a la democracia es ganar-ganar para todos'</b></i>, afirmó, al sostener que no solo beneficiaría a los venezolanos sino también a los países vecinos y a las democracias del continente.<b>'Cada día salen más venezolanos a la calle'</b>María Corina también afirmó que observa cambios en el ambiente político y social dentro de Venezuela y aseguró que existe un crecimiento de la presión ciudadana.<i><b>'Cada día son más venezolanos que salen a la calle'</b></i>, expresó, señalando además que más sectores comienzan a manifestarse públicamente.La dirigente insistió en que existe una expectativa creciente entre ciudadanos que abandonaron el país y aquellos que permanecen dentro de Venezuela enfrentando incertidumbre económica y social.<b>'Muchos hacen maletas para volver'</b>Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó cuando habló de los venezolanos dentro y fuera del país.<i><b>'Hay muchos venezolanos que están haciendo maletas para volver, pero hay venezolanos adentro que se preguntan si tienen que hacer maletas para irse'</b></i>, afirmó.Machado cerró su mensaje asegurando que la oposición continuará trabajando para lograr una elección presidencial 'impecable, ordenada y estable', concluyó.