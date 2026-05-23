‘Es ganar-ganar’: María Corina Machado destaca apoyo de Trump y habla del futuro de Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado respondió con firmeza a las dudas sobre cómo la oposición buscará convencer a Estados Unidos de respaldar los acuerdos políticos que impulsen el regreso de la democracia en Venezuela, y dejó una frase que rápidamente comenzó a resonar entre seguidores y analistas: “Este horror que están viviendo se va a acabar y va a haber un proceso de transición estable; tendremos elecciones limpias y libres”.

Durante su intervención, Machado explicó que la estrategia planteada por Estados Unidos contempla distintas etapas para el proceso venezolano y sostuvo que, pese a las críticas por el aparente mayor avance económico frente al político, la transición democrática sigue siendo el objetivo central.

María Corina asegura que EE.UU. mantiene una ruta para Venezuela

La líder opositora detalló que, según ha sido expresado por autoridades estadounidenses, el plan contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.

De acuerdo con Machado, la primera etapa ya habría concluido y la siguiente incluiría el desmantelamiento de estructuras que, según sus palabras, afectan tanto la economía como el funcionamiento institucional del país.

“La transición a la democracia es ganar-ganar para todos”, afirmó, al sostener que no solo beneficiaría a los venezolanos sino también a los países vecinos y a las democracias del continente.

“Cada día salen más venezolanos a la calle”

María Corina también afirmó que observa cambios en el ambiente político y social dentro de Venezuela y aseguró que existe un crecimiento de la presión ciudadana.

“Cada día son más venezolanos que salen a la calle”, expresó, señalando además que más sectores comienzan a manifestarse públicamente.

La dirigente insistió en que existe una expectativa creciente entre ciudadanos que abandonaron el país y aquellos que permanecen dentro de Venezuela enfrentando incertidumbre económica y social.

“Muchos hacen maletas para volver”

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó cuando habló de los venezolanos dentro y fuera del país.

“Hay muchos venezolanos que están haciendo maletas para volver, pero hay venezolanos adentro que se preguntan si tienen que hacer maletas para irse”, afirmó.

Machado cerró su mensaje asegurando que la oposición continuará trabajando para lograr una elección presidencial “impecable, ordenada y estable”, concluyó.