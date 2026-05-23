¿Elecciones en 7 o 9 meses? La respuesta de María Corina Machado sobre Venezuela

Durante su conferencia de prensa en Panamá, la líder opositora venezolana María Corina Machado abordó la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, señalando que el objetivo es lograr un proceso plenamente democrático y definir el tiempo necesario para hacerlo posible.

Machado indicó que este tema ha sido uno de los principales puntos de discusión en los últimos días, al considerar fundamental analizar cómo evitar que se repitan prácticas del pasado y fortalecer las garantías institucionales.

“Este es uno de los grandes temas que hemos estado hablando en estos días, porque lamentablemente hay una dirección política enfocada en cómo combatir y crear anticuerpos para que no vuelva a ocurrir. De hecho, es parte del aprendizaje que estamos transmitiendo a otros países”, expresó.

La dirigente afirmó que el primer paso debe ser la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla con lo establecido en la Constitución venezolana, integrado por cinco personas sin afinidad política.

“Ese es el primer paso. A partir de ahí está claro que se necesitan condiciones de libertad cívica, de movilización, de asociación y de expresión, y que todos los partidos políticos que quieran participar puedan hacerlo”, manifestó Machado.

Asimismo, sostuvo que un proceso electoral transparente podría organizarse en un período de entre siete y nueve meses, siempre que exista la voluntad política necesaria para garantizar la participación de todos los venezolanos.

Según afirmó, lo más importante es asegurar unas elecciones confiables, abiertas y con condiciones democráticas plenas.