‘Elecciones ya’: María Corina Machado exige votar ya y alerta sobre consecuencias

La líder opositora venezolana María Corina Machado dejó claro que aplazar las elecciones solo aumentaría la tensión política y social. Según explicó, el país atraviesa un momento crítico y cualquier demora en la convocatoria electoral podría profundizar la crisis.

La dirigente también recordó que la Constitución venezolana establece que, ante una falta absoluta en el poder, deben organizarse elecciones en un corto plazo, por lo que insistió en que este proceso debe hacerse “lo antes posible”.

Presión internacional y regreso en la mira

En medio de este escenario, Machado también ha planteado su intención de regresar a Venezuela antes de que termine el año, como parte de una estrategia para impulsar una transición política.

Además, ha intensificado sus contactos internacionales, buscando respaldo para que se garanticen condiciones electorales reales y competitivas dentro del país.

En medio de su intervención, Machado también puso el foco en la diáspora venezolana, especialmente en España, uno de los principales destinos migratorios donde viven cerca de 700 mil venezolanos.

La dirigente reconoció el esfuerzo de quienes han reconstruido su vida en el exterior, asegurando que muchos han trabajado, ahorrado y se han preparado para el momento de regresar.

En ese contexto, afirmó que tras “27 años” de lucha política, el país se acerca a una etapa clave de reencuentro y reconstrucción nacional.

Durante el acto, marcado por una masiva concentración en la Puerta del Sol, también se escucharon testimonios de migrantes que ven el retorno como un proceso inevitable.

“Nos queda muy poco afuera”, expresó una asistente, reflejando el sentir de miles que mantienen la esperanza de volver a Venezuela.