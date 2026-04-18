Sánchez reúne a líderes progresistas en Barcelona y Machado convoca en Madrid

España se convirtió en el escenario donde se evidenciaron dos formas distintas de entender la política.

Por un lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunió en Barcelona a mandatarios y líderes progresistas en la cuarta cumbre ‘En Defensa de la Democracia’, un foro con el que la izquierda busca articular una respuesta al avance de la derecha y la extrema derecha a nivel global, especialmente en América Latina.

En paralelo, Madrid acogió un acto multitudinario en la Puerta del Sol, donde la diáspora venezolana recibió a la líder opositora María Corina Machado. Durante el evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opositora al Ejecutivo de Sánchez, le otorgó la Medalla de Oro regional, una distinción reservada a visitantes ilustres.

Un día antes, Machado sostuvo encuentros con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con el líder de Vox, Santiago Abascal, a quienes calificó como “grandes amigos”. También anunció reuniones con los expresidentes José María Aznar y Felipe González, en el marco de su gira europea. Según afirmó, la lucha por la libertad de Venezuela trasciende las diferencias ideológicas.

“En todas las organizaciones políticas de España hay conciencia de que la lucha que estamos librando está por encima de las diferencias doctrinarias. Tiene que ver con la justicia y la soberanía. Siento que el futuro de la democracia en Occidente se está jugando en Venezuela”, expresó la dirigente venezolana.

Machado descartó reunirse con Sánchez durante su visita, al considerar que no era “conveniente” hacerlo en el mismo fin de semana en el que se celebraba la cumbre progresista en Barcelona. “Los hechos han evidenciado por qué la reunión no era conveniente. Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial”, sostuvo.

Asimismo, criticó la postura del Gobierno español favorable al levantamiento de sanciones a Venezuela y defendió mantener la presión internacional sobre el Ejecutivo interino encabezado por Delcy Rodríguez hasta lograr un retorno democrático.

Machado reivindicó el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como un líder que ha asumido riesgos por la libertad de Venezuela, en referencia a la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.