Pasaporte venezolano: uno de los más caros del mundo y estos son sus precios en 2026

Obtener el pasaporte venezolano se ha convertido en un trámite costoso que, para muchos ciudadanos, representa un fuerte golpe al bolsillo. Con tarifas que superan los 200 dólares en su modalidad básica, el documento es considerado actualmente uno de los más caros de la región y del mundo.

El precio del pasaporte en Venezuela es fijado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y varía según la edad del solicitante, además de si se elige el servicio ordinario o el trámite urgente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte venezolano?

De acuerdo con las tarifas vigentes para 2026, los costos del pasaporte ordinario están divididos por rangos de edad:

- Niños menores de 3 años: alrededor de 108 a 120 dólares

- Niños y adolescentes (3 a 17 años): entre 162 y 164 dólares

- Adultos: 216 dólares

Estos montos deben pagarse en bolívares al tipo de cambio oficial del día, lo que hace que el precio final varíe constantemente según la economía del país.

Trámite express: aún más caro

Para quienes necesitan el documento con urgencia, existe la opción “habilitada” o express, cuyos precios son considerablemente más elevados:

- Menores: desde 290 dólares

- Adolescentes: hasta 310 dólares

- Adultos: hasta 350 dólares

Este servicio promete tiempos de entrega mucho más rápidos, incluso de pocos días, pero implica pagar casi el doble del costo regular.

¿Por qué es considerado uno de los más caros?

El alto costo del pasaporte venezolano destaca especialmente si se compara con otros países de América Latina, donde el precio suele ser significativamente menor.

Además, en Venezuela el trámite:

- Se paga exclusivamente de forma electrónica

- Está atado a una tasa oficial que cambia constantemente

- No siempre incluye otros posibles gastos asociados

Esto ha generado críticas entre ciudadanos, quienes señalan que el documento resulta poco accesible en relación con los ingresos promedio del país.

Vigencia según la edad

El pasaporte venezolano también tiene diferentes periodos de validez dependiendo de la edad:

Menores de 3 años: 3 años de vigencia

Entre 3 y 17 años: 5 años

Mayores de edad: 10 años

Un documento clave, pero difícil de costear

Aunque el pasaporte es indispensable para viajar o realizar trámites en el extranjero, su precio sigue siendo una barrera para muchos venezolanos.

En medio de una economía inestable, el costo del documento continúa generando debate y posicionándolo como uno de los más elevados a nivel internacional.