Alcaldía de Panamá traslada oficina de Servicios Funerarios: conozca la nueva ubicación para realizar trámites

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de este lunes 8 de junio, el Departamento de Servicios Funerarios atenderá al público en una nueva ubicación, como parte de un proceso de reorganización para mejorar la atención a los ciudadanos.

Según el comunicado oficial, todos los trámites relacionados con servicios de inhumación, recuperación de restos, certificaciones, mejoras y compra de criptas deberán realizarse desde ahora en las nuevas oficinas ubicadas en el Centro Comercial Las Américas, Nivel 1, en el corregimiento de Calidonia, a un costado de El Machetazo.

Las autoridades municipales detallaron que el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

¿Qué trámites se podrán realizar en la nueva sede?

Los ciudadanos podrán gestionar servicios relacionados con:

Inhumaciones.

Recuperación de restos.

Certificaciones.

Mejoras en criptas.

Compras de criptas.

Otros trámites funerarios administrados por la Alcaldía de Panamá.

Nueva dirección del Departamento de Servicios Funerarios

La nueva oficina estará ubicada en:

Centro Comercial Las Américas, Nivel 1, corregimiento de Calidonia, a un costado de El Machetazo.

Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 524-8900.

La Alcaldía de Panamá agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el proceso de traslado y reiteró su compromiso de seguir ofreciendo una atención eficiente y oportuna a quienes requieran estos servicios.