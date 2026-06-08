Alcaldía de Panamá traslada oficina de Servicios Funerarios: conozca la nueva ubicación para realizar trámites

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de este lunes 8 de junio, el Departamento de Servicios Funerarios atenderá al público en una nueva ubicación, como parte de un proceso de reorganización para mejorar la atención a los ciudadanos.Según el comunicado oficial, todos los trámites relacionados con servicios de inhumación, recuperación de restos, certificaciones, mejoras y compra de criptas deberán realizarse desde ahora en las nuevas oficinas ubicadas en el <b>Centro Comercial Las Américas</b>, Nivel 1, en el corregimiento de Calidonia, a un costado de El Machetazo.Las autoridades municipales detallaron que el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.<b>¿Qué trámites se podrán realizar en la nueva sede?</b>Los ciudadanos podrán gestionar servicios relacionados con:Inhumaciones.Recuperación de restos.Certificaciones.Mejoras en criptas.Compras de criptas.Otros trámites funerarios administrados por la Alcaldía de Panamá.<b>Nueva dirección del Departamento de Servicios Funerarios</b><b>La nueva oficina estará ubicada en:</b>Centro Comercial Las Américas, Nivel 1, corregimiento de Calidonia, a un costado de El Machetazo.Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 524-8900.La Alcaldía de Panamá agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el proceso de traslado y reiteró su compromiso de seguir ofreciendo una atención eficiente y oportuna a quienes requieran estos servicios.