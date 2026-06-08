MOCA aprueba reforma estatutaria con 95,5% de respaldo y acelera su preparación para 2029

Entre las principales modificaciones aprobadas figura la creación de un<b> Tribunal de Apelaciones</b> independiente de la <b>Junta Directiva Nacional</b>, una instancia que tendrá la función de revisar decisiones internas y garantizar mayor imparcialidad en los procesos disciplinarios y administrativos.Asimismo, la convención incorporó un capítulo específico para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, estableciendo procedimientos de denuncia, investigación y aplicación de medidas disciplinarias dentro de la organización.Otra de las reformas reduce de <b>36 a 18 meses el tiempo mínimo de militancia requerido para aspirar al cargo de Delegado Nacional</b>. Sin embargo, el partido mantendrá los filtros éticos y los programas de formación interna para quienes busquen ocupar posiciones de representación.Según sus dirigentes, los cambios buscan combinar una mayor apertura para nuevos liderazgos con mecanismos que preserven los principios y valores de la organización.