MOCA aprueba reforma estatutaria con 95,5% de respaldo y acelera su preparación para 2029

El Movimiento Otro Camino (MOCA) dio este domingo un paso clave en su proceso de fortalecimiento político al aprobar una amplia reforma de sus estatutos internos con el respaldo del 95,5% de los convencionales reunidos en una Convención Nacional Extraordinaria celebrada en La Chorrera. La jornada congregó a representantes de todas las regiones del país, quienes participaron en la votación de un paquete de modificaciones orientadas a fortalecer la gobernanza interna, ampliar la participación de sus miembros y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la organización. Durante el acto de clausura, el presidente de MOCA, Ricardo Lombana, aseguró que la agrupación atraviesa una nueva etapa de madurez institucional y sostuvo que las reformas representan la consolidación de un proyecto político que busca diferenciarse de las prácticas tradicionales de la política panameña. “Estamos pasando de ser un movimiento a ser un partido preparado para asumir mayores responsabilidades”, planteó Lombana ante más de 400 asistentes.

Nuevas reglas para fortalecer la estructura interna

Entre las principales modificaciones aprobadas figura la creación de un Tribunal de Apelaciones independiente de la Junta Directiva Nacional, una instancia que tendrá la función de revisar decisiones internas y garantizar mayor imparcialidad en los procesos disciplinarios y administrativos. Asimismo, la convención incorporó un capítulo específico para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, estableciendo procedimientos de denuncia, investigación y aplicación de medidas disciplinarias dentro de la organización. Otra de las reformas reduce de 36 a 18 meses el tiempo mínimo de militancia requerido para aspirar al cargo de Delegado Nacional. Sin embargo, el partido mantendrá los filtros éticos y los programas de formación interna para quienes busquen ocupar posiciones de representación. Según sus dirigentes, los cambios buscan combinar una mayor apertura para nuevos liderazgos con mecanismos que preserven los principios y valores de la organización.

Lombana apunta al sistema político

En su discurso, Lombana afirmó que los problemas de corrupción que enfrenta Panamá trascienden a las personas que ocupan cargos públicos y responden a una estructura política que, según dijo, ha privilegiado durante décadas los intercambios de favores por encima del mérito. El dirigente argumentó que cualquier propuesta de transformación institucional debe comenzar por aplicarse dentro de los propios partidos políticos. Bajo esa premisa, defendió las reformas aprobadas como una demostración de que es posible construir estructuras más transparentes, con controles internos efectivos y mecanismos que promuevan la participación ciudadana. También exhortó a los nuevos delegados a asumir un rol de representación activa en sus comunidades y corregimientos, destacando que el liderazgo político implica responder a la confianza depositada por los ciudadanos.

La mirada puesta en 2027 y 2029