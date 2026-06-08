Dengue en Panamá: casos superan los 2,700 y autoridades mantienen alerta por ocho fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Departamento de Epidemiología, reportó que hasta la semana epidemiológica número 20, correspondiente del 17 al 23 de mayo, se han registrado 2,720 casos acumulados de dengue en todo el territorio nacional. Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para contener la enfermedad.

Del total de casos reportados, unos 2,380 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 323 presentan signos de alarma y 17 han sido clasificados como dengue grave.

La Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 684 casos, seguida por Colón con 493 y Bocas del Toro con 278. También destacan Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Este entre las áreas con mayor incidencia de la enfermedad.

El informe señala además que 341 personas han requerido hospitalización a causa del dengue. En cuanto a las defunciones, el acumulado nacional se mantiene en ocho fallecidos, distribuidos entre Bocas del Toro (3), Los Santos (2), Coclé (1), Colón (1) y Panamá Norte (1).

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que el grupo de edad más afectado actualmente es el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, con una tasa de incidencia de 84.4 casos por cada 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con más casos reportados figuran Tocumen, Veracruz, Puerto Pilón, 24 de Diciembre, Belisario Frías, Las Garzas y Cristóbal Este.

Ante este panorama, el Minsa mantiene operativos de control de vectores en todo el país e insiste en la participación ciudadana para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los alrededores de las viviendas y evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las autoridades recordaron que los principales síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. También recomendaron evitar la automedicación y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha de la enfermedad o la aparición de signos de alarma.