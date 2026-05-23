Desde Panamá, María Corina Machado pide ciudadanos ‘formados, organizados y exigentes’

La líder opositora venezolana María Corina Machado hizo un llamado a defender las instituciones democráticas y a asumir la responsabilidad ciudadana como pilares fundamentales para preservar la libertad.

Durante su intervención, Machado advirtió sobre las consecuencias de debilitar las instituciones, tomando como referencia la situación que atraviesa Venezuela.

“Hace 27 años nosotros dijimos Venezuela es la mejor, a nosotros no nos va a pasar porque es que Cuba es una isla, porque Cuba no tiene cultura democrática, porque nosotros tenemos el petróleo, porque es nuestra clase media, siempre hay argumentos y miren cómo estamos hoy ”, expresó.

La dirigente señaló que muchas veces existen argumentos para creer que una democracia no puede deteriorarse, pero insistió en que “una vez que se pierde la libertad cuesta mucho recuperarla”.

Machado también destacó el papel de los ciudadanos en la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios públicos y partidos políticos.

“Uno como ciudadano no puede trasladar su responsabilidad, ni un movimiento político, ni un partido político, ni un funcionario electo. Esa es la ciudadanía formada, organizada, exigente, que nos obliga a nosotros a rendir cuentas”, afirmó.

Asimismo, defendió el rol de la prensa y valoró el ejercicio periodístico basado en preguntas críticas y fiscalización.

“A mí me encanta una rueda de prensa donde hay periodistas que te ponen preguntas difíciles, que te cuestionan, que te desafían y eso es lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso”, dijo.

La líder opositora sostuvo que ese tipo de cuestionamientos forman parte del ejercicio democrático y de una ciudadanía “formada, organizada y exigente”.

“Así funciona la democracia”, concluyó.