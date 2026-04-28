Machado pide transición ‘impostergable’ en Venezuela

Machado describió un escenario económico y social crítico, con indicadores que reflejan la magnitud de la crisis.<i>'Imaginen lo que es una inflación acumulada anual en abril de 650%. Un ingreso familiar promedio de $200 al mes más de 86% de pobreza</i>', afirmó.Ante este panorama, insistió en la necesidad de una transformación estructural.<i><b>'La transición en Venezuela es impostergable. Debe ser una transición profunda y ordenada hacia la democracia'</b></i>, indicó.También subrayó que este proceso requiere desmontar estructuras de poder y recuperar la institucionalidad.<i>'Sin eso no habrá confianza y sin confianza no vendrán inversiones ni el retorno de nuestros migrantes. No habrá prosperidad ni paz'</i>, dijo.