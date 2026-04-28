Machado pide transición ‘impostergable’ en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes 28 de abril que Venezuela atraviesa un momento “profundamente delicado” y reiteró que la transición hacia la democracia es “impostergable”, durante un mensaje enviado a un encuentro en Buenos Aires. En su intervención, Machado agradeció el respaldo del presidente argentino Javier Milei y de su gobierno, así como de organizaciones y figuras políticas que apoyan la causa venezolana. “Gracias por su respaldo, por su claridad y por acompañar con coraje y determinación la causa de la libertad en Venezuela en los momentos más difíciles y decisivos”, expresó. La dirigente afirmó que los acontecimientos recientes han marcado un cambio irreversible en el país. “Lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, especialmente desde el 3 de enero, ha cambiado definitivamente el curso de nuestra historia. Ese día marcó un quiebre y un punto de no retorno”, sostuvo. En su análisis, señaló que pese a los cambios, el oficialismo busca mantenerse en el poder. “Aunque el régimen intenta mutar no quiere dejar el poder”, advirtió.

Crisis económica y social

Machado describió un escenario económico y social crítico, con indicadores que reflejan la magnitud de la crisis.“Imaginen lo que es una inflación acumulada anual en abril de 650%. Un ingreso familiar promedio de $200 al mes más de 86% de pobreza”, afirmó. Ante este panorama, insistió en la necesidad de una transformación estructural. “La transición en Venezuela es impostergable. Debe ser una transición profunda y ordenada hacia la democracia”, indicó. También subrayó que este proceso requiere desmontar estructuras de poder y recuperar la institucionalidad. “Sin eso no habrá confianza y sin confianza no vendrán inversiones ni el retorno de nuestros migrantes. No habrá prosperidad ni paz”, dijo.

Estado de derecho y elecciones

La líder opositora enfatizó que el desarrollo económico depende del restablecimiento del Estado de derecho. “No hay prosperidad posible donde no hay justicia, no hay estabilidad donde no hay reglas claras, no hay libertad económica donde no hay libertad política”, afirmó. En ese sentido, planteó la necesidad de definir un cronograma electoral. “Uno de los pasos más importantes que tenemos que dar cuanto antes es establecer un calendario electoral claro, creíble y verificable”, sostuvo. Explicó que esto permitiría canalizar la presión social de forma institucional. “Es necesario que la inmensa energía que crece cada día dentro de Venezuela se canalice de manera cívica a través del voto, la participación y la reconstrucción institucional”, señaló.

Impacto regional y mensaje final