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Irán afirma que pacto con Estados Unidos está cerca mientras Trump denuncia cambios y contradicciones

Los ataques israelíes en el sur de Líbano continuaron pese al optimismo diplomático sobre un posible entendimiento entre Washington y Teherán.
Los ataques israelíes en el sur de Líbano continuaron pese al optimismo diplomático sobre un posible entendimiento entre Washington y Teherán. EFE
Por
Darine Waked
  • 12/06/2026 10:53
Las conversaciones avanzan hacia una posible firma, aunque persisten desacuerdos sobre el documento final y crecen las tensiones regionales

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Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos parecen acercarse a un desenlace tras meses de contactos diplomáticos, aunque las diferencias entre ambas partes siguen evidenciando la fragilidad del proceso.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró este viernes que un entendimiento entre Teherán y Washington se encuentra “más cerca que nunca”, alimentando las expectativas de un posible acuerdo que podría redefinir las relaciones entre ambos países después de años de confrontación política y económica.

Sin embargo, el optimismo expresado desde Irán contrasta con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a las autoridades iraníes de divulgar información incorrecta sobre los términos negociados entre ambas delegaciones.

“Son una gente muy deshonrosa”, afirmó Trump al referirse a las filtraciones relacionadas con el memorando de entendimiento que ambas partes discuten.

Versiones enfrentadas sobre el acuerdo

La controversia surgió apenas un día después de que Trump afirmara que los aspectos fundamentales del documento ya habían sido acordados y que únicamente restaban detalles menores antes de proceder con la firma.

Según el mandatario estadounidense, el pacto podría concretarse incluso durante el fin de semana en una sede europea, con la participación del vicepresidente J. D. Vance como representante de Washington.

No obstante, la versión iraní difiere de manera significativa. Teherán negó que exista un acuerdo cerrado y sostuvo que, aunque gran parte del texto ya fue consensuado, Estados Unidos continúa modificando algunas de sus posiciones durante la fase final de las conversaciones.

Las declaraciones reflejan la complejidad de unas negociaciones que buscan resolver múltiples desacuerdos acumulados durante años de tensiones diplomáticas, sanciones económicas y disputas sobre seguridad regional.

Persisten las tensiones en Medio Oriente

Mientras las conversaciones avanzan, la situación sobre el terreno continúa siendo inestable. Medios oficiales informaron que el ejército israelí lanzó nuevos ataques contra una localidad del sur de Líbano, en un contexto marcado por la incertidumbre regional.

Los bombardeos se producen pese al reciente optimismo expresado por Trump, quien aseguró que la guerra con Irán había llegado a su fin y que existían avances significativos en los contactos diplomáticos con la República Islámica.

La continuidad de las operaciones militares evidencia que, incluso si se concreta un entendimiento entre Washington y Teherán, los desafíos de seguridad en Medio Oriente seguirán representando un factor de riesgo para la estabilidad regional.

Mercados reaccionan con cautela

Las expectativas de una posible reducción de las tensiones también tuvieron impacto en los mercados energéticos.

El petróleo Brent registró una caída cercana al 2%, situándose en torno a los 88 dólares por barril, reflejando la percepción de los inversionistas de que un eventual acuerdo podría disminuir los riesgos geopolíticos asociados al suministro de crudo en la región.

Por ahora, el futuro del pacto depende de la capacidad de ambas partes para superar las diferencias pendientes y transformar meses de negociaciones en un compromiso formal que permita abrir una nueva etapa en una de las relaciones más complejas de la política internacional contemporánea.

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