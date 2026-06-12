Irán afirma que pacto con Estados Unidos está cerca mientras Trump denuncia cambios y contradicciones

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos parecen acercarse a un desenlace tras meses de contactos diplomáticos, aunque las diferencias entre ambas partes siguen evidenciando la fragilidad del proceso. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró este viernes que un entendimiento entre Teherán y Washington se encuentra “más cerca que nunca”, alimentando las expectativas de un posible acuerdo que podría redefinir las relaciones entre ambos países después de años de confrontación política y económica. Sin embargo, el optimismo expresado desde Irán contrasta con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a las autoridades iraníes de divulgar información incorrecta sobre los términos negociados entre ambas delegaciones. “Son una gente muy deshonrosa”, afirmó Trump al referirse a las filtraciones relacionadas con el memorando de entendimiento que ambas partes discuten.

Versiones enfrentadas sobre el acuerdo

La controversia surgió apenas un día después de que Trump afirmara que los aspectos fundamentales del documento ya habían sido acordados y que únicamente restaban detalles menores antes de proceder con la firma. Según el mandatario estadounidense, el pacto podría concretarse incluso durante el fin de semana en una sede europea, con la participación del vicepresidente J. D. Vance como representante de Washington. No obstante, la versión iraní difiere de manera significativa. Teherán negó que exista un acuerdo cerrado y sostuvo que, aunque gran parte del texto ya fue consensuado, Estados Unidos continúa modificando algunas de sus posiciones durante la fase final de las conversaciones. Las declaraciones reflejan la complejidad de unas negociaciones que buscan resolver múltiples desacuerdos acumulados durante años de tensiones diplomáticas, sanciones económicas y disputas sobre seguridad regional.

Persisten las tensiones en Medio Oriente

Mientras las conversaciones avanzan, la situación sobre el terreno continúa siendo inestable. Medios oficiales informaron que el ejército israelí lanzó nuevos ataques contra una localidad del sur de Líbano, en un contexto marcado por la incertidumbre regional. Los bombardeos se producen pese al reciente optimismo expresado por Trump, quien aseguró que la guerra con Irán había llegado a su fin y que existían avances significativos en los contactos diplomáticos con la República Islámica. La continuidad de las operaciones militares evidencia que, incluso si se concreta un entendimiento entre Washington y Teherán, los desafíos de seguridad en Medio Oriente seguirán representando un factor de riesgo para la estabilidad regional.

Mercados reaccionan con cautela