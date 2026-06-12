Irán afirma que pacto con Estados Unidos está cerca mientras Trump denuncia cambios y contradicciones

Las negociaciones entre <b>Irán </b>y <b>Estados Unidos</b> parecen acercarse a un desenlace tras meses de contactos diplomáticos, aunque las diferencias entre ambas partes siguen evidenciando la fragilidad del proceso.El ministro de Asuntos Exteriores iraní, <b>Abbas Araqchi</b>, aseguró este viernes que <b>un entendimiento entre Teherán y Washington se encuentra 'más cerca que nunca'</b>, alimentando las expectativas de un posible acuerdo que podría redefinir las relaciones entre ambos países después de años de confrontación política y económica.Sin embargo, el optimismo expresado desde <b>Irán </b>contrasta con las declaraciones del presidente estadounidense, <b>Donald Trump</b>, quien <b>acusó a las autoridades iraníes de divulgar información incorrecta sobre los términos negociados entre ambas delegaciones</b>.'Son una gente muy deshonrosa', afirmó <b>Trump </b>al referirse a las filtraciones relacionadas con el memorando de entendimiento que ambas partes discuten.