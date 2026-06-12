Cuba anuncia reforma económica histórica: Díaz-Canel abre inversiones, reduce burocracia y descentraliza el Estado

El paquete de medidas llega en un momento especialmente complejo para <b>Cuba</b>. La economía enfrenta dificultades para garantizar <b>el abastecimiento de productos básicos, frecuentes apagones y una caída de ingresos en sectores clave</b>.En este contexto, las autoridades también plantearon una mayor apertura del mercado inmobiliario y nuevas fórmulas para atraer inversión, especialmente tras la salida o reducción de operaciones de algunas cadenas hoteleras internacionales afectadas por las sanciones estadounidenses.<b>Díaz-Canel</b> defendió las reformas como <b>una respuesta necesaria para fortalecer la capacidad de resistencia económica del país frente al embargo de Estados Unidos</b>. Sin embargo, para numerosos analistas, <b>los cambios representan también un reconocimiento implícito de las limitaciones que durante años han afectado la productividad y el crecimiento de la economía cubana</b>.'Son tiempos en los que hay que cambiar', afirmó el mandatario al presentar el programa, en un mensaje que refleja el desafío de modernizar el modelo económico sin abandonar los principios políticos que han caracterizado al sistema cubano durante más de seis décadas.