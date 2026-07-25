Incendios en España y Francia obligan a evacuar a 260 mil personas

Los incendios forestales que afectan a España y Francia mantienen en alerta a las autoridades europeas tras obligar a evacuar a cerca de 260.000 personas, destruir centenares de viviendas y consumir decenas de miles de hectáreas de bosque, en medio de condiciones climáticas extremas asociadas a la sequía y las altas temperaturas. En España, el Gobierno continúa enfrentando el mayor incendio registrado en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, mientras que en Francia las llamas avanzan sobre la región de Burdeos, donde miles de residentes y turistas han tenido que abandonar sus hogares. A este panorama se suma un incendio independiente registrado cerca de Valencia, en el municipio de Manises, donde las autoridades confirmaron la muerte de una persona. El ayuntamiento informó que los bomberos lograron controlar el fuego, aunque lamentó que el siniestro dejara una víctima fatal. Las autoridades precisaron que este incendio no guarda relación con los grandes focos activos en el centro de España.

España combate el peor incendio de su historia reciente

En la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, dos incendios forestales que comenzaron por separado terminaron uniéndose y dieron origen a un enorme frente de fuego que ha arrasado unas 25.000 hectáreas. Las autoridades españolas informaron que más de 60.000 personas permanecen evacuadas, una cifra revisada a la baja respecto a estimaciones iniciales de 70.000 desplazados. Además, unas 1.200 personas mayores y con discapacidad fueron trasladadas preventivamente desde residencias y centros sanitarios. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este sábado el centro de mando de las operaciones y aseguró que la prioridad continúa siendo proteger a la población. “Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas”, afirmó. El mandatario advirtió que la situación continúa siendo compleja debido a que los fuertes vientos podrían reactivar el avance de las llamas. El humo también ha alcanzado Madrid, donde el Ministerio de Sanidad recomendó evitar actividades al aire libre y utilizar mascarillas ante la mala calidad del aire.

Francia moviliza militares ante el avance del fuego

En el suroeste francés, los incendios afectan principalmente los departamentos de Gironda y Las Landas, donde alrededor de 197.000 personas han sido evacuadas. Solo en Gironda, cuya capital es Burdeos, unas 167.000 personas abandonaron sus viviendas. Las llamas ya han consumido más de 32.000 hectáreas, destruyeron al menos 140 edificios y mantienen bajo amenaza varias comunidades. “La amenaza sigue siendo muy grave”, declaró la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, quien pidió a la población no bajar la guardia pese a que el fuego perdió parte de su intensidad durante la noche. Como parte del operativo, Francia desplegó 1.500 militares para apoyar las evacuaciones y proteger viviendas desocupadas. Además, un avión militar A400M realizó por primera vez descargas aéreas de retardante sobre la zona de Lacanau para intentar frenar el avance del incendio.