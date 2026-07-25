Incendios en España y Francia obligan a evacuar a 260 mil personas

<b>Los incendios forestales que afectan a España y Francia</b> mantienen en alerta a las autoridades europeas tras obligar a <b>evacuar a cerca de 260.000 personas</b>, destruir centenares de viviendas y consumir decenas de miles de hectáreas de bosque, en medio de condiciones climáticas extremas asociadas a la sequía y las altas temperaturas.En España, el Gobierno continúa enfrentando el mayor incendio registrado en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, mientras que en Francia las llamas avanzan sobre la región de Burdeos, donde miles de residentes y turistas han tenido que abandonar sus hogares.A este panorama se suma un incendio independiente registrado cerca de Valencia, en el municipio de Manises, donde <b>las autoridades confirmaron la muerte de una persona.</b>El ayuntamiento informó que los bomberos lograron controlar el fuego, aunque lamentó que el siniestro dejara una víctima fatal. Las autoridades precisaron que este incendio no guarda relación con los grandes focos activos en el centro de España.