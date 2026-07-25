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Sistema Penitenciario reactivará las visitas en cárceles y centros de detención con nuevas medidas de seguridad

Familiares de privados de libertad deberán cumplir nuevos requisitos para las visitas
Familiares de privados de libertad deberán cumplir nuevos requisitos para las visitas Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/07/2026 11:26
Las visitas a centros penitenciarios y cuarteles policiales se retomarán desde el 28 de julio bajo un nuevo esquema de control.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció la reactivación gradual del régimen de visitas en los centros penitenciarios y en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales, tras la emisión de la Resolución No. 6165 del 23 de julio de 2026.

De acuerdo con el cronograma establecido, las visitas se reanudarán el martes 28 de julio en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales. Posteriormente, el lunes 3 de agosto se restablecerán en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, el Centro Femenino La Esmeralda y el Centro Penitenciario de Colón.

La entidad informó que la reapertura se desarrollará bajo un esquema de organización y seguridad reforzado, con controles más estrictos para garantizar un proceso ordenado y preservar la seguridad de los visitantes, las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.

Nuevas reglas para visitas en cárceles: solo un visitante por privado de libertad

Como parte de las nuevas disposiciones, solo se permitirá el registro de un visitante por cada persona privada de libertad, quien será el único autorizado para ingresar al centro y realizar la visita en las fechas y horarios establecidos por cada instalación.

Asimismo, el Sistema Penitenciario precisó que únicamente podrán ingresar artículos de uso personal previamente autorizados. La lista incluye tres suéteres, tres pantalones, tres calzoncillos, una toalla, un par de chancletas, dos rollos de papel higiénico, un jabón de baño, una pasta dental, un cepillo de dientes, un desodorante, un galón de agua y una barra de jabón para lavar.

La institución advirtió que no se permitirá el ingreso de ningún artículo que no figure dentro del listado oficial, por lo que exhortó a los familiares y visitantes a cumplir con las nuevas normas para evitar inconvenientes durante el proceso de ingreso a los centros penitenciarios.

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