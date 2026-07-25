Sistema Penitenciario reactivará las visitas en cárceles y centros de detención con nuevas medidas de seguridad

La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció la reactivación gradual del régimen de visitas en los centros penitenciarios y en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales, tras la emisión de la Resolución No. 6165 del 23 de julio de 2026.

De acuerdo con el cronograma establecido, las visitas se reanudarán el martes 28 de julio en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales. Posteriormente, el lunes 3 de agosto se restablecerán en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, el Centro Femenino La Esmeralda y el Centro Penitenciario de Colón.

La entidad informó que la reapertura se desarrollará bajo un esquema de organización y seguridad reforzado, con controles más estrictos para garantizar un proceso ordenado y preservar la seguridad de los visitantes, las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.