España enfrenta una ola de incendios con 55 fuegos activos y 12 fallecidos

España enfrenta una de las jornadas más virulentas de incendios de los últimos años, con 55 fuegos registrados hasta el momento. El calor extremo, el viento intenso y la falta de mantenimiento de la vegetación son algunos de los factores que alimentan los incendios en la nación ibérica.

El que más estragos ha causado es el que se produjo en el poblado de Los Gallardos, en Almería (Andalucía), que dejó un balance provisional de 12 fallecidos y 23 personas ‘sin localizar’. El incendio —que ya ha consumido más de 6.000 hectáreas— podría tener su origen en la combustión de un cable de alta tensión que estaba fuera de funcionamiento desde 2009.

Esto, unido a la masa vegetal de las montañas de la zona y a las rachas de viento, facilitó la propagación de un fuego que, a esta hora, continúa activo, pero en vías de estabilización tras la disminución del viento.

La magnitud de la tragedia motivó un gran despliegue de las autoridades de los gobiernos español y andaluz, que incluye a 220 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona.

Sin embargo, este no es el único incendio que se registra en España. Según el mapa virtual de Incendios España, hay 21 incendios activos en Castilla y León, 16 en Cataluña, nueve en Andalucía, dos en Castilla-La Mancha y siete en la Comunitat Valenciana.