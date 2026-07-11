España enfrenta una ola de incendios con 55 fuegos activos y 12 fallecidos

El verano suele ser una <b>temporada activa de incendios en España</b>. El cuestionamiento habitual que surge en esta época del año está relacionado con la falta de mantenimiento de las zonas vegetales durante la primavera, lo que facilita que estos terrenos ardan con mayor facilidad durante el verano, una estación que, con el paso de los años, registra <b>temperaturas cada vez más elevadas</b>.El año pasado tuvo lugar la <b>peor temporada de incendios forestales</b>, siendo los más graves los ocurridos en <b>Ourense (Galicia), León y Zamora (Castilla y León)</b>, que dejaron nueve fallecidos, así como cuantiosos daños materiales.