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España enfrenta una ola de incendios con 55 fuegos activos y 12 fallecidos

La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.
La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos. EFE
Por
José Vilar
  • 11/07/2026 11:08
España enfrenta una intensa jornada de incendios con 55 fuegos activos en varias comunidades. El más grave, registrado en Almería, ha dejado un balance provisional de 12 fallecidos, 23 personas sin localizar y más de 6.000 hectáreas consumidas por las llamas

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España enfrenta una de las jornadas más virulentas de incendios de los últimos años, con 55 fuegos registrados hasta el momento. El calor extremo, el viento intenso y la falta de mantenimiento de la vegetación son algunos de los factores que alimentan los incendios en la nación ibérica.

El que más estragos ha causado es el que se produjo en el poblado de Los Gallardos, en Almería (Andalucía), que dejó un balance provisional de 12 fallecidos y 23 personas ‘sin localizar’. El incendio —que ya ha consumido más de 6.000 hectáreas— podría tener su origen en la combustión de un cable de alta tensión que estaba fuera de funcionamiento desde 2009.

Esto, unido a la masa vegetal de las montañas de la zona y a las rachas de viento, facilitó la propagación de un fuego que, a esta hora, continúa activo, pero en vías de estabilización tras la disminución del viento.

La magnitud de la tragedia motivó un gran despliegue de las autoridades de los gobiernos español y andaluz, que incluye a 220 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona.

Sin embargo, este no es el único incendio que se registra en España. Según el mapa virtual de Incendios España, hay 21 incendios activos en Castilla y León, 16 en Cataluña, nueve en Andalucía, dos en Castilla-La Mancha y siete en la Comunitat Valenciana.

Hay 55 incendios activos a esta hora en España.
Hay 55 incendios activos a esta hora en España. Tomado de incendiosespana.es

El verano suele ser una temporada activa de incendios en España. El cuestionamiento habitual que surge en esta época del año está relacionado con la falta de mantenimiento de las zonas vegetales durante la primavera, lo que facilita que estos terrenos ardan con mayor facilidad durante el verano, una estación que, con el paso de los años, registra temperaturas cada vez más elevadas.

El año pasado tuvo lugar la peor temporada de incendios forestales, siendo los más graves los ocurridos en Ourense (Galicia), León y Zamora (Castilla y León), que dejaron nueve fallecidos, así como cuantiosos daños materiales.

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