Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026

Jürgen Klopp, de 59 años, está cada día más cerca de convertirse en el próximo seleccionador de Alemania, luego de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunciara este sábado un acuerdo con el entrenador.

Actualmente ejerciendo de comentarista durante el Mundial 2026 para el difusor alemán MagentaTV, la llegada de Klopp al puesto que dejó Julian Nagelsmann tras la eliminación en dieciseisavos contra Paraguay (1-1, 4-3 en penales) depende del visto bueno de Red Bull, donde el exentrenador del Liverpool trabaja como director mundial de fútbol desde enero de 2025.

Según anuncio la DFB, “las conversaciones continuarán la próxima semana”, añadiendo que ambas partes confían en llegar a un acuerdo con Red Bull.

Apoyo a los Vikingos... desde el Tour

Los siete ciclistas todavía en liza de la formación noruega Uno-X Mobility, dos de los cuales son daneses, mostraron este sábado su apoyo a la selección de fútbol, que se medirá con Inglaterra en cuartos de final.

Vestidos con la camiseta de la selección de fútbol, los ciclistas realizaron el popular y viral remo vikingo antes de la salida de la octava etapa, para deleite de los espectadores presentes en Perigueux.

“Es una locura. Lo que ha logrado hasta ahora la selección noruega es increíble”, declaró a la AFP el ciclista Jonas Abrahamsen, vencedor de una etapa del Tour el año pasado.

“Ahora todo lo que venga ya es un premio pero espero que lleguen a la final. Todo es posible”, añadió.

A dos días de la primera jornada de descanso del Tour, otro noruego, Tobias Johannessen, desea que Erling Haaland y los suyos avancen este sábado a semifinales.

“Creo que si podemos irnos al primer día de descanso (del Tour) y seguir a la vez en el Mundial, sería el guion perfecto”.

Noche en blanco en Suiza

Otro país en el que la fiebre del Mundial está por lo alto es Suiza, donde numerosos cantones y comunas han autorizado a los bares y restaurantes del país a abrir durante toda la noche, para que los aficionados puedan disfrutar en esos locales del choque contra Argentina, programado a las 3h00 locales.

En Ginebra, las autoridades anunciaron en un comunicado que “debido al entusiasmo provocado por el recorrido de la ‘Nati’ en esta competición”, todos los establecimientos públicos de categoría cafés-restaurantes y bares estaban autorizados a “abrir sin límite horario y a difundir el partido durante la noche del 11 al 12 de julio”.

La medida ha sido imitada en otros cantones y ciudades del país como Lausana, Zúrich o Sion.