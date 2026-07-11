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Aprehenden a custodio de La Joya tras hallazgo de seis celulares en un vehículo institucional

Custodio de La Joya es capturado con seis teléfonos celulares en un vehículo institucional
Custodio de La Joya es capturado con seis teléfonos celulares en un vehículo institucional Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 11:54
Seis teléfonos celulares fueron decomisados en un vehículo institucional conducido por un custodio de La Joya.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran encontrados seis teléfonos celulares en el vehículo institucional que conducía.

De acuerdo con la entidad, el caso fue detectado gracias al monitoreo permanente realizado mediante las cámaras del Centro de Operaciones Penitenciarias (COP), donde se observó una conducta inusual por parte del funcionario.

Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos de verificación, que permitieron ubicar los seis dispositivos móviles dentro del vehículo oficial.

El Sistema Penitenciario indicó que tanto el custodio como la evidencia fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la seguridad en los centros penitenciarios del país. Además, destacó que este resultado refleja la efectividad de los mecanismos de control y vigilancia implementados, así como la política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normativa vigente.

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