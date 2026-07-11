Se reanuda audiencia por presunto fraude de $40 millones a la Dirección General de Ingresos

La audiencia de garantía por la operación Pandora se reanudó la mañana de este sábado 11 de julio en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, donde desde las 9:00 a.m. continúan las diligencias judiciales contra las 16 personas aprehendidas por su presunta vinculación con un esquema de corrupción que habría ocasionado un presunto fraude de 40 millones de dólares en perjuicio del Estado.

El proceso judicial da continuidad a las actuaciones iniciadas el jueves, cuando un juez de garantías legalizó la aprehensión de los investigados, de los cuales 11 son funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durante la jornada del viernes, el Ministerio Público avanzó con la imputación de cargos, presentando de forma individual los elementos de convicción contra cada uno de los señalados.

De acuerdo con la investigación, los delitos imputados varían según el grado de participación de cada investigado e incluyen blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.

La Fiscalía sostiene que la organización operaba con la presunta complicidad de funcionarios de la DGI, además de abogados y representantes de empresas privadas que habrían recibido recursos provenientes de supuestos créditos fiscales.

Durante la audiencia del viernes, los fiscales detallaron el presunto modus operandi del entramado. Según la investigación, funcionarios de la DGI mantenían comunicación con particulares para coordinar cesiones de créditos fiscales, información que habría sido obtenida mediante diligencias de incautación de datos previamente legalizadas.

Las pesquisas indican que el esquema consistía en paralizar boletas de pago correspondientes a determinados contribuyentes para posteriormente asignarlas a otros, permitiendo así el desvío de fondos.

La Fiscalía también reveló que algunos de los investigados habrían recibido transferencias que oscilarían entre 4 millones y 22.1 millones de dólares.