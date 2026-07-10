Operación Pandora: 16 aprehendidos a la espera de medidas cautelares

Este viernes 10 de julio continuó la audiencia por el caso Operación Pandora en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El jueves se legalizó la aprehensión de unas 16 personas, 11 de las cuáles son funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y este viernes se procedió con la imputación de cargos.

Cada caso fue individualizado, por lo que los cargos varían, pero entre ellos está blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios.

Se trata de un entramado de corrupción en el que la Fiscalía estima que se perpetró un fraude de unos 40 millones de dólares en la DGI, con la complicidad de funcionarios de la institución. También participaron abogados y representantes de distintas empresas que recibieron dineros de presuntos créditos fiscales.

Durante la audiencia del viernes, la Fiscalía dio detalles de cómo habría operado el entramado fraudulento.

Funcionarios de la DGI mantuvieron conversaciones con personas del sector privado, coordinando cesiones de crédito. La información fue verificada a través de diligencias de incautación de datos que ya fueron legalizadas en audiencia.

El modus operandi, de acuerdo a la fiscalía, consistía en paralizar boletas de pago que correspondían a algunos contribuyentes y luego asignarlas a otros.

Algunos sujetos recibieron desde 4 millones hasta 22.1 millones de dólares en distintas transferencias.

El segundo día de audiencia arrancó alrededor de las 2 pm en la sede del SPA de Plaza Ágora y se ha extendido hasta la noche mientras se continúa con la imputación de cargos.

Se prevé que este fin de semana continúe con la asignación de medidas cautelares a los imputados.