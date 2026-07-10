Presentan proyecto de ley para auditar las concesiones públicas

Los diputados Jhonathan Vega y Carlos Saldaña presentaron un anteproyecto de ley que busca establecer la auditoría integral obligatoria de las concesiones públicas, con el objetivo de fortalecer el seguimiento a estos contratos durante su ejecución y reforzar la rendición de cuentas de las entidades estatales.

La propuesta, denominada “Que establece la auditoría integral obligatoria de concesiones públicas, fortalece la responsabilidad institucional en su evaluación y dicta otras disposiciones”, plantea que las instituciones públicas realicen evaluaciones periódicas a las concesiones mediante una metodología técnica basada en indicadores verificables.

Durante la sustentación del proyecto, el diputado proponente señaló que, aunque Panamá cuenta con normas para regular la contratación pública, persiste una debilidad en la supervisión una vez adjudicados los contratos.

Según explicó, el Estado pierde capacidad de seguimiento técnico e integral durante la ejecución de las concesiones, lo que limita la posibilidad de medir su impacto económico, social y ambiental, así como detectar riesgos de manera oportuna.

La iniciativa introduce tres cambios principales. El primero consiste en hacer obligatorias las evaluaciones de las concesiones no solo al inicio y al cierre de los contratos, sino también durante su ejecución. El segundo establece una metodología sustentada en indicadores objetivos para evaluar el desempeño y reducir la discrecionalidad administrativa. El tercero asigna a las entidades públicas la responsabilidad directa de realizar esas auditorías y fortalecer la rendición de cuentas.

Los proponentes sostienen que el proyecto no crea nuevas entidades ni duplica las funciones de la Contraloría General de la República. Aseguran que se trata de un mecanismo interno de gestión para que las instituciones evalúen los contratos que administran y adopten medidas correctivas cuando sea necesario.