Presentan proyecto de ley para auditar las concesiones públicas

Durante la exposición también se indicó que la iniciativa toma como referencia experiencias de países como Chile, Colombia y España, donde existen mecanismos de supervisión continua de las concesiones públicas, y sigue recomendaciones de organismos internacionales sobre evaluación basada en evidencia, gestión de riesgos e indicadores de desempeño.Los diputados afirmaron que la propuesta tampoco modifica los contratos vigentes ni altera el régimen de contrataciones públicas. Su objetivo, señalaron, es garantizar que las reglas existentes se cumplan y que prevalezca el interés público durante la ejecución de las concesiones.El proyecto será remitido a la comisión legislativa correspondiente para iniciar su discusión y eventual primer debate.