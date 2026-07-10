Partido Panameñista convoca convención para reformar su Estatuto

El Partido Panameñista celebrará una Convención Nacional Extraordinaria el próximo 9 de agosto con el objetivo de someter a votación una propuesta de reforma a su Estatuto, en un proceso que busca actualizar las normas internas que rigen la organización política.

La convocatoria quedó oficializada mediante la Resolución No. 08-2026 del Directorio Nacional del colectivo, publicada en el Boletín Oficial No. 6038 del Tribunal Electoral, luego de que el partido solicitó su divulgación para cumplir con el principio de publicidad establecido en la legislación electoral.

Según la resolución, el Directorio Nacional decidió impulsar una revisión integral del Estatuto vigente con el propósito de adecuarlo a las realidades políticas actuales, fortalecer la estructura organizativa del partido y mejorar la eficiencia de su funcionamiento interno.

Como parte de ese proceso, el colectivo conformó una Comisión Especial de Reforma Estatutaria, encargada de elaborar un proyecto de modificaciones, realizar consultas con los distintos organismos y estamentos partidarios y presentar una propuesta para su aprobación por el Directorio Nacional antes de ser sometida al voto de los convencionales.

La Convención Nacional Extraordinaria se desarrollará el domingo 9 de agosto de 2026 y tendrá como único acto eleccionario la aprobación o rechazo de las reformas al Estatuto del Partido Panameñista.

La resolución también dispone que el proceso se organizará en coordinación con la Secretaría General y la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral.

Además, el Directorio Nacional solicitará un convenio de cooperación con el Tribunal Electoral para organizar la jornada electoral interna.

El documento establece que la votación se realizará entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. También solicita al Tribunal Electoral la designación de la Junta de Escrutinio, que sesionará en la sede de Ancón, donde igualmente se reunirá el Directorio Nacional.

El Directorio Nacional autorizó a Exberto Cedeño y Priscilla de Miró para realizar las coordinaciones necesarias con el Tribunal Electoral y ejecutar los ajustes requeridos para el desarrollo de la convención.

La nota remitida al Tribunal Electoral por el enlace electoral del Partido Panameñista señala que la publicación de la resolución busca garantizar que toda la membresía conozca oficialmente la convocatoria y el contenido del proceso.

Aunque la resolución no detalla las modificaciones que se propondrán al Estatuto, el documento deja claro que la intención del Directorio Nacional es actualizar las reglas internas del partido para responder al contexto político actual y fortalecer su organización.