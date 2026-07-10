Delitos contra la administración pública lideran las investigaciones anticorrupción

La Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción mantiene un elevado ritmo de trabajo durante los primeros cinco meses de 2026. El informe estadístico divulgado por el Ministerio Público revela que entre el 1 de enero y el 31 de mayo ingresaron 1,207 nuevos expedientes, mientras que el despacho registró 1,228 egresos, una cifra ligeramente superior a las nuevas entradas, lo que refleja un esfuerzo por atender el flujo de investigaciones. De ese total, 1,139 correspondieron a primeros ingresos dentro del Sistema Penal Acusatorio y 68 a otras entradas. Además, se contabilizaron 92 archivos definitivos. Las cifras también muestran cuáles son las conductas que concentran la atención de las fiscalías especializadas. De los 1,196 casos clasificados por tipo de delito, 572 estuvieron relacionados con delitos contra la administración pública, equivalentes al 47.8% del total. Este grupo incluye ilícitos vinculados con el manejo irregular de recursos estatales y otras conductas que afectan la función pública. El segundo grupo más numeroso corresponde a los delitos contra el patrimonio económico, con 295 expedientes (24.7%). Le siguen los delitos contra el orden económico, con 156 casos (13%), y los delitos contra la fe pública, con otros 155 expedientes (13%). Los delitos contra la libertad, la seguridad colectiva y la administración de justicia representan porcentajes mínimos dentro del universo analizado.

Predomina el Sistema Penal Acusatorio

El informe evidencia que la mayor parte de la actividad judicial ya se desarrolla bajo el Sistema Penal Acusatorio. Entre enero y mayo se celebraron 1,527 audiencias relacionadas con investigaciones anticorrupción. De ellas, 1,497, equivalentes al 98%, correspondieron a ese modelo procesal, mientras que solo 30 audiencias (2%) permanecieron bajo el Sistema Mixto Inquisitivo. La diferencia refleja la consolidación del Sistema Penal Acusatorio como principal mecanismo para la tramitación de las investigaciones por corrupción en el país, aunque todavía subsisten procesos iniciados bajo el sistema anterior.

Mayoría de sentencias condenatorias