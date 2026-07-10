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Delitos contra la administración pública lideran las investigaciones anticorrupción

Delitos contra la administración pública lideran las investigaciones anticorrupción
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 11/07/2026 00:00
Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Anticorrupción recibieron 1,207 nuevos casos. Casi la mitad corresponde a delitos contra la administración pública

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La Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción mantiene un elevado ritmo de trabajo durante los primeros cinco meses de 2026. El informe estadístico divulgado por el Ministerio Público revela que entre el 1 de enero y el 31 de mayo ingresaron 1,207 nuevos expedientes, mientras que el despacho registró 1,228 egresos, una cifra ligeramente superior a las nuevas entradas, lo que refleja un esfuerzo por atender el flujo de investigaciones. De ese total, 1,139 correspondieron a primeros ingresos dentro del Sistema Penal Acusatorio y 68 a otras entradas. Además, se contabilizaron 92 archivos definitivos.

Las cifras también muestran cuáles son las conductas que concentran la atención de las fiscalías especializadas. De los 1,196 casos clasificados por tipo de delito, 572 estuvieron relacionados con delitos contra la administración pública, equivalentes al 47.8% del total. Este grupo incluye ilícitos vinculados con el manejo irregular de recursos estatales y otras conductas que afectan la función pública.

El segundo grupo más numeroso corresponde a los delitos contra el patrimonio económico, con 295 expedientes (24.7%). Le siguen los delitos contra el orden económico, con 156 casos (13%), y los delitos contra la fe pública, con otros 155 expedientes (13%). Los delitos contra la libertad, la seguridad colectiva y la administración de justicia representan porcentajes mínimos dentro del universo analizado.

Predomina el Sistema Penal Acusatorio

El informe evidencia que la mayor parte de la actividad judicial ya se desarrolla bajo el Sistema Penal Acusatorio. Entre enero y mayo se celebraron 1,527 audiencias relacionadas con investigaciones anticorrupción. De ellas, 1,497, equivalentes al 98%, correspondieron a ese modelo procesal, mientras que solo 30 audiencias (2%) permanecieron bajo el Sistema Mixto Inquisitivo.

La diferencia refleja la consolidación del Sistema Penal Acusatorio como principal mecanismo para la tramitación de las investigaciones por corrupción en el país, aunque todavía subsisten procesos iniciados bajo el sistema anterior.

Mayoría de sentencias condenatorias

En cuanto a los resultados judiciales, las estadísticas muestran una alta proporción de fallos condenatorios.

Dentro del Sistema Penal Acusatorio se dictaron 51 sentencias durante el período analizado. De ellas, 50 fueron condenatorias y una absolutoria, lo que representa un 98% de condenas. En el mismo período, 50 personas fueron condenadas y una resultó absuelta.

En el Sistema Mixto Inquisitivo el comportamiento fue similar, aunque con una proporción ligeramente menor de condenas. Se registraron 22 sentencias: 18 condenatorias, tres absolutorias y una mixta. En términos de personas, 19 fueron condenadas y cinco absueltas.

Aunque los datos ofrecen una radiografía del trabajo operativo de las Fiscalías Anticorrupción, el informe no identifica cuáles instituciones públicas concentran las investigaciones, tampoco detalla los casos de mayor impacto ni presenta una comparación con igual período de años anteriores.

Esa ausencia dificulta establecer si la cantidad de investigaciones aumenta o disminuye respecto de ejercicios previos, así como medir la evolución de determinados delitos o la duración promedio de las investigaciones.

Los datos tampoco distinguen cuántas de las causas corresponden a denuncias nuevas y cuántas derivan de investigaciones iniciadas previamente, un elemento importante para evaluar la carga real de trabajo de los fiscales.

Más allá de esas limitaciones, las estadísticas permiten identificar una tendencia clara: los delitos contra la administración pública siguen siendo el principal foco de las investigaciones especializadas, al concentrar prácticamente uno de cada dos expedientes.

El volumen de audiencias celebradas y el predominio de sentencias condenatorias reflejan una actividad judicial constante durante los primeros cinco meses del año. Sin embargo, especialistas suelen advertir que la efectividad del combate a la corrupción no depende únicamente del número de condenas, sino también de la capacidad institucional para prevenir estos delitos, recuperar bienes públicos y resolver los procesos dentro de plazos razonables.

El informe del Ministerio Público constituye una radiografía cuantitativa de la labor de las Fiscalías Anticorrupción. El siguiente paso para comprender el fenómeno requiere conocer el perfil de las investigaciones, las entidades involucradas y el impacto económico de los hechos investigados, aspectos que las estadísticas oficiales aún no desarrollan.

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