El amor entre silencios: las heridas invisibles de la salud posparto

Convertirse en madre suele presentarse como uno de los momentos más felices en la vida de una mujer. Sin embargo, detrás de las fotografías familiares, las felicitaciones y la llegada de un bebé, muchas madres enfrentan emociones que pocas veces se atreven a expresar. El miedo, la ansiedad, la tristeza y la sensación de no ser suficientes también forman parte del posparto para miles de mujeres, aunque el tema todavía permanezca rodeado de estigmas.Durante los primeros días después del nacimiento de su hijo, Zurelys Centella recuerda haber sentido que todo marchaba bien. Estaba acompañada por su esposo y disfrutaba cada momento con su bebé Apolo. Sin embargo, cuando él regresó al trabajo, todo cambió. 'Sentía que no servía, que no sabía cuidar a mi hijo. Pensaba que él me rechazaba porque yo no entendía lo que necesitaba', relata.Sus días empezaron a ser una mezcla constante de ansiedad, tristeza y una profunda inseguridad sobre su capacidad para desempeñar su nuevo rol. Cada llanto del bebé aumentaba la sensación de estar haciendo las cosas mal y llegó a pensar que quizá no estaba preparada para ser mamá. 'Me sentía triste porque sentía que él me estaba rechazando. Que yo no podía consolarlo, que no sabía cómo hacerlo, que no sabía cuidar de él. Y eso me ponía muy triste'. Aunque desde afuera todo parecía normal, por dentro se sentía desbordada.Y es que esa experiencia es mucho más frecuente de lo que la mayoría de las personas imagina. En la actualidad, miles de mujeres atraviesan diferentes afecciones durante el posparto; sin embargo, la mayoría desconoce cuáles son, qué las causa y cómo buscar ayuda se convierte en un elemento imprescindible. La doctora Diana Pittí, ginecóloga obstetra, lo confirma: 'Todo mundo está enfocado en cómo te recuperas físicamente posparto, en cómo te recuperas de la cesárea, la herida, el sangrado, todo mundo piensa en eso. Sin embargo, hay tantas cosas que pasan y tantos cambios, los hormonales, cambios emocionales que, por supuesto, van a pasar, y no es algo que estaba en el plan inicial de la mujer y pueden afectar significativamente, tanto de manera positiva como de manera negativa', explica.La especialista señala que durante los primeros días del posparto es normal experimentar una verdadera 'montaña rusa' emocional. El brusco descenso hormonal, el cansancio, la falta de sueño y la adaptación a una nueva dinámica familiar pueden provocar llanto fácil, ansiedad, inseguridad e incluso la sensación de no estar haciendo bien las cosas. 'Es bastante común que al inicio la mujer pueda sentirse un poco ansiosa, llorar con facilidad, porque esta mezcolanza de emociones y el abrupto bajón hormonal lo va a causar; también de pensar: ¿Lo estoy haciendo bien o tal vez no lo estoy haciendo bien? Vienen todas estas emociones que juegan un papel importante'. Todas estas emociones juegan un papel importante durante el proceso de adaptación a la maternidad, explica.Ese fue precisamente el diagnóstico que recibió la madre panameña después de consultar primero a su ginecólogo y posteriormente a una psicóloga. 'Yo nunca había escuchado hablar de los baby blues. Si hubiera sabido que existían, probablemente habría entendido mejor lo que me estaba pasando', afirma. Con ese diagnóstico, Zurelys encontró una respuesta que la hizo darse cuenta de que no era mala madre. Con el apoyo de su familia y el acompañamiento profesional, aquellas emociones fueron desapareciendo poco a poco. Aprendió que pedir ayuda no la convertía en una mala madre y que sus sentimientos no eran una señal de incapacidad, sino parte de un proceso del que casi nadie hablaba.Asegura que una conversación oportuna habría cambiado por completo su experiencia. 'Hay que hablarlo, porque a veces sentimos que nos van a juzgar las personas que ya nos conocen, mi hermana, mi primo, mi tío, quien sea, sienten que te van a juzgar. Pero también sano contárselo a alguien que no te conozca tanto, solamente como para decirle: ‘Ey, no estoy bien, y tengo miedo de estar peor, necesito que me ayudes porque no sé cómo’', explica. Pero es precisamente el desconocimiento lo que en muchas ocasiones agrava los síntomas, al no entender lo que realmente está pasando, y no todas las mujeres logran encontrar respuestas durante las primeras semanas.