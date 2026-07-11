Panamá rechaza informe de Tracit y defiende a la Zona Libre de Colón de señalamientos sobre crimen organizado

La Cancillería sostuvo que el país mantiene una política de Estado de combate al crimen organizado transnacional y rechazó cualquier insinuación de tolerancia frente al contrabando, el lavado de activos, la falsificación, el financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.<i>'Panamá no protege a los criminales; los combate con instituciones fortalecidas, tecnología moderna y cooperación internacional',</i> señala el comunicado.También afirmó que las acusaciones<i> 'sin sustento'</i> afectan la reputación internacional del país, perjudican a miles de trabajadores y empresas que operan legalmente en la Zona Libre y pueden impactar negativamente la inversión extranjera.<i>'La competitividad de Panamá no se construye sobre la opacidad, sino sobre la legalidad, la confianza internacional y el cumplimiento de nuestras obligaciones'</i>, añadió.