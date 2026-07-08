Zona Libre de Colón: punto crítico de Panamá en el Índice de Comercio Ilícito

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) publicó el nuevo informe 'Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito', ubicando a Panamá como el segundo país con mejor desempeño de la región en la lucha contra este flagelo, con un puntaje de 49.6. A nivel mundial, el país ocupa el puesto 81 entre 158 economías evaluadas.A pesar de situarse en el segundo lugar regional —solo por detrás de Costa Rica (51.2) y superando a El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3)—, el informe identifica riesgos estructurales críticos asociados directamente a la Zona Libre de Colón, una de las zonas francas más grandes del mundo. El documento resalta que, si bien este<i> hub</i> desempeña un papel fundamental en la facilitación del comercio legítimo, también es ampliamente explotado para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la redistribución de productos ilícitos.'Una vulnerabilidad central es la Zona Libre de Colón, que puede facilitar el comercio legítimo, pero sigue siendo una puerta de entrada para la distribución de productos ilícitos en toda la región', advirtió Jeffrey Hardy, director General de TRACIT, al presentar los hallazgos en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).