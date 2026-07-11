Sube a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El número de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4.333, luego de que las autoridades confirmaran el rescate de 215 nuevos cuerpos entre los escombros durante las últimas horas.

La actualización fue presentada este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien indicó que esta representa una de las mayores alzas en el número de víctimas desde que ocurrió la tragedia, debido a la intensificación de las labores de búsqueda y recuperación de cadáveres, principalmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

El funcionario informó que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 31.193 personas han recibido atención médica en hospitales del país y más del 90 % ya fue dada de alta.

Según el balance oficial, 17.907 personas permanecen sin vivienda, mientras que 86.794 familias han recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Rodríguez detalló además que 18.437 personas continúan alojadas en 94 campamentos temporales habilitados para atender a los damnificados.

En cuanto a la infraestructura, el reporte mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 los inmuebles colapsados como consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades también informaron que se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua potable como parte de la respuesta humanitaria desplegada tras la emergencia.

El operativo de atención continúa con la participación de 31.837 efectivos militares y de seguridad, además de 30.197 voluntarios, tanto venezolanos como extranjeros.

Asimismo, el balance oficial señala que desde el 24 de junio se han registrado 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad ocurrida durante la mañana de este sábado.

Aunque el Gobierno venezolano no actualizó el número de desaparecidos, organismos internacionales, entre ellos la ONU, han estimado previamente que alrededor de 50.000 personas continúan sin ser localizadas tras el desastre.