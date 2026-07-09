Canciller Martínez-Acha: no hay reporte de panameños fallecidos tras los terremotos en Venezuela

El canciller Javier Martínez-Acha la mañana de este jueves 9 de julio se refirió a los panameños que se encuentran en Venezuela, país que fue sacudido por dos terremotos este 24 de junio.

En Venezuela se han reportado un total de 3,811 muertos, 16,740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

Durante una entrevista para Radio Panamá, el canciller señaló que desde el consulado de Venezuela en Panamá le informarón que hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas panameñas.

Sin embargo, recordó que en Venezuela hay registrados 170 panameños, pero podrían ser más.

“Mira, de los registrados, me dice la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill, no tiene conocimiento de víctimas, de los registrados, yo pienso que en Venezuela, un país tan grande, no creo que haya solamente 170 panameños”, dijo.

Martínez-Acha añadió que a pesar de no tener respuesta ya han dado números de telefonos y correos, con la finalidad de que se puedan comunicar e informar sobre el panorama de los panameños que se encontraban al momento del desastre.

“Hemos dado los teléfonos, hemos dado los correos, hemos anunciado que por favor se comuniquen, pero hasta este momento no te puedo confirmar qué ha sucedido con aquellos que no están registrados, pero hemos tratado de que se registren”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de otorgar visas humantarias, el canciller expresó que ya han analizado la propuesta y que la misma debe ser sustentada.

La tragedia

El pasado martes 30 de junio, dos pasaportes panameños fueron encontrados entre los escombros de las zonas afectadas por los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante una transmición en vivo del medio argentino Todo Noticias, se observa una serie de pasaportes recuperados por los equipos de emergencia, en una zona en los alrededores del Hotel Eduards, en La Guaira, donde figuran dos pasaportes panameños.

Para ese momento, solo se había reportado la desaparición de un cuidadano panameño.