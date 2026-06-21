Panamá mantiene apoyo a siete ciudadanos detenidos en Cuba, afirma canciller Martínez-Acha

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, confirmó este domingo 21 de junio que siete ciudadanos panameños permanecen detenidos en Cuba y aseguró que el Gobierno mantiene el acompañamiento legal y consular a los afectados mientras avanza el proceso judicial en la isla.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la 31.ª Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se desarrolla en Panamá como antesala de una intensa agenda diplomática que incluye la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

“Quedan siete. Nosotros estamos acompañando a los siete panameños desde el punto de vista legal, con protección diplomática y asistencia consular”, afirmó Martínez-Acha.

El canciller explicó que los ciudadanos enfrentan un proceso dentro de la jurisdicción cubana y subrayó la necesidad de respetar los procedimientos legales de ese país.

“Hay que dejar claro que ellos están dentro de un proceso de la jurisdicción cubana y eso hay que respetarlo. A nosotros nos garantizan que están siendo tratados de una manera correcta y que cuentan con sus derechos como investigados”, señaló.

Martínez-Acha añadió que el Gobierno panameño ha buscado alternativas para encontrar una solución al caso, aunque evitó ofrecer detalles sobre las gestiones diplomáticas en curso.

“Hemos tratado de adelantar algún tipo de solución, pero quiero que seamos discretos y no avancemos sobre posibles escenarios. Nunca hemos dejado de apoyar a los panameños en Cuba”, expresó.

El jefe de la diplomacia panameña recordó además que recientemente tres ciudadanas panameñas fueron liberadas por las autoridades cubanas, un gesto que calificó como positivo dentro de la relación bilateral entre ambos países.

“Hay que recordar que el Gobierno cubano, basado en la buena relación que tenemos, decidió liberar a las tres chicas que ya están acá. Ese fue un gesto que agradecemos”, indicó.

Durante su encuentro con los medios, Martínez-Acha también se refirió al caso de panameños que cruzaron accidentalmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos y posteriormente fueron retornados al país.

Sobre este tema, señaló que cada nación tiene soberanía para aplicar sus políticas migratorias y controlar el ingreso de personas a su territorio.

“La situación es triste, pero también hay que entender que cada país es soberano en el manejo de sus fronteras y de cómo ingresan las personas”, manifestó.

Las declaraciones del canciller se produjeron durante la inauguración de la reunión ministerial de la AEC, foro en el que Panamá ejerce actualmente la presidencia del Consejo de Ministros y que reúne a representantes de países del Gran Caribe para abordar temas como conectividad, seguridad, cambio climático y cooperación regional.