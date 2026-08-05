Canal de Panamá anuncia nuevos ajustes de calado para agosto y septiembre

El Canal de Panamá informó a la industria naviera que aplicará nuevos ajustes al calado máximo autorizado para los buques que transitan por las esclusas Neopanamax.

La medida fijará el límite en 48 pies (14.63 metros) a partir del próximo 26 de agosto de 2026, y lo reducirá a 47.5 pies (14.48 metros) a partir del 3 de septiembre.

De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la decisión responde al comportamiento actual y a las proyecciones del nivel del lago Gatún para las próximas semanas.

Estos ajustes representan la cuarta y quinta modificación de calado anunciadas por la vía interoceánica dentro de su estrategia de gestión hídrica y operativa.

Sin impacto en los tránsitos diarios

A pesar de la restricción en la profundidad de sumergimiento de las embarcaciones, la administración del Canal confirmó que el número de tránsitos diarios se mantendrá sin cambios.

Esta planificación técnica forma parte de las medidas de conservación del recurso hídrico implementadas desde diciembre de 2025 para afrontar la temporada seca de 2026. Según la entidad, las decisiones actuales se sustentan en:

. El análisis de datos hidrológicos y registros históricos.

. La experiencia operativa adquirida durante el periodo de sequía 2023-2024.

. Las proyecciones técnicas sobre la evolución del fenómeno de El Niño.

Especialistas de la vía interoceánica mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para evaluar con precisión el impacto climático y definir oportunamente cualquier medida adicional en los próximos meses.