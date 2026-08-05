Montaje de vigas gigantes paralizará el Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este

Un cierre vehicular de 31 horas continuas afectará el tramo del Corredor Sur comprendido entre Paitilla y Costa del Este a partir del sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m. La suspensión del tráfico, que se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, responde a las labores de maniobra e izaje de cuatro vigas de 53 metros sobre el Tramo Marino, como parte del proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

La empresa concesionaria ENA Sur, S.A. confirmó que el corte de circulación afectará ambos sentidos de la vía en el segmento señalado. La medida busca garantizar la seguridad vial durante los trabajos de alta complejidad técnica, que involucran maquinaria pesada en la infraestructura sobre el mar.

Durante la jornada de trabajos, los accesos que conducen desde el centro financiero y zonas hospitalarias hacia el sector este y el Aeropuerto Internacional de Tocumen quedarán completamente bloqueados. Entre las entradas inhabilitadas destacan las del viaducto de avenida Balboa, Punta Paitilla, Punta Pacífica, vía Israel (frente a Panamá Clinic y Xtra Market) y Coco del Mar.

Asimismo, se inhabilitará el ingreso al Tramo Marino en dirección a Paitilla y la entrada desde la Ford de Costa del Este con sentido hacia el centro de la ciudad.

Para mitigar el impacto en la circulación, la concesionaria mantendrá habilitados únicamente algunos puntos de conexión específicos. Los conductores podrán utilizar la salida de Costa del Este con dirección a Tocumen, los accesos desde vía Israel y Coco del Mar con sentido exclusivo hacia Paitilla, y las entradas de Chanis hacia Tocumen, así como el paso desde la gasolinera Delta de Chanis hacia la Ford de Costa del Este.

ENA Sur, S.A. recomendó a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación, considerar rutas alternativas como la vía España o la avenida José Agustín Arango, y atender la señalización temporal instalada en las zonas de desvío.

La ejecución de estas obras forma parte del cronograma de ampliación de capacidad del Corredor Sur, proyecto destinado a mejorar la conectividad entre los sectores de Costa del Este, el Hipódromo y la red vial de la capital.