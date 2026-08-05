El Ministerio de Seguridad establece Comando Conjunto en el Canal de Panamá

El Ministerio de Seguridad Pública anunció este miércoles 5 de agosto la creación del Comando Conjunto para la Seguridad en las Áreas Específicas del Canal de Panamá, mediante la Resolución 190 del 27 de julio de 2026, publicada este mismo miércoles en la Gaceta Oficial de la República.

Dicho ente servirá como un mecanismo de coordinación estratégica y operacional de carácter interinstitucional. Estará integrado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), bajo la cobertura del Ministerio de Seguridad. Lo anterior se fundamenta en el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá.

Entre sus misiones principales destacan: la planificación, coordinación y ejecución de operaciones integrales de seguridad, prevención, control y protección de las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá, la identificación, localización y aprehensión de personas que infrinjan flagrantemente el ordenamiento jurídico, y el desarrollo de ejercicios de capacitación y entrenamiento en operaciones conjuntas.

El Comando Conjunto estará estructurado mediante una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional, bajo la supervisión directa del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien se encargará de planificar las tareas requeridas para este servicio especial.

El cargo de jefe operacional será ocupado por un oficial de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado, mientras que la posición de coordinador ministerial la ejercerá un funcionario de nivel directivo del ministerio. Ambas designaciones serán responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública.

La publicación en la Gaceta Oficial se produce en la misma semana en la que comenzó el principal ejercicio multinacional de seguridad de la región denominado Panamax 2026, que se desarrollará hasta el próximo 13 de agosto con la participación de 18 países aliados.