Seguridad del Canal de Panamá será reforzada con operación internacional Panamax 2026

Panamá volverá a convertirse en el epicentro de uno de los ejercicios multinacionales de seguridad más importantes del continente con la realización de Panamax 2026, una operación internacional que reunirá a más de 12 países aliados y aproximadamente 1,500 miembros de instituciones de seguridad entre el 6 de julio y el 14 de agosto.

El objetivo principal del ejercicio será fortalecer la protección del Canal de Panamá, considerado uno de los activos estratégicos más importantes del comercio global, además de reforzar la cooperación hemisférica frente a amenazas regionales.

Las operaciones incluirán ejercicios por tierra, mar, aire y ciberseguridad, así como simulaciones de asaltos, interdicción marítima, respuesta a desastres naturales y escenarios vinculados a nuevas amenazas tecnológicas, incluyendo drones.

El viceministro de Seguridad Pública encargado, Luis Felipe Icaza, destacó que esta edición marca el regreso presencial de Panamax después de más de una década de ejercicios virtuales.

“La última edición presencial fue en 2012. Después de varios años volvemos nuevamente al ejercicio físico como tal”, señaló durante la apertura de la conferencia.

Icaza aseguró que la actual coyuntura geopolítica mundial obliga a Panamá y a los países aliados a fortalecer sus capacidades de respuesta y cooperación.

“Esto es como un seguro: es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”, afirmó.

Según el funcionario, la presencia física de más de 1,500 uniformados convertirá a Panamá en el centro de una gran coalición multinacional orientada a garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Canal.

Además de Panamá, participarán países, como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Perú, entre otras naciones aliadas.

El Ministerio de Seguridad reiteró que todas las operaciones se desarrollarán bajo autorización y coordinación del Estado panameño y en estricto respeto a la soberanía nacional y la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

Como parte del despliegue temporal, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se prevé la movilización de unidades navales, aeronaves y helicópteros de los países participantes.

Aunque las autoridades evitaron precisar el número exacto de embarcaciones y aeronaves involucradas, indicaron que muchas de las operaciones aéreas y marítimas podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía debido a la naturaleza técnica de los ejercicios.

El director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis de Gracia, explicó que gran parte de las actividades visibles estarán relacionadas con ayuda humanitaria, giras médicas, apoyo logístico a escuelas y programas para ampliar el acceso a agua potable.

“Quizás la mayoría de la gente que vea movilizándose estará haciendo ayuda humanitaria”, señaló.

No obstante, confirmó que Panamax también incluirá simulaciones de interdicción contra el narcotráfico y operaciones coordinadas para combatir amenazas marítimas, aéreas y terrestres.

Las autoridades detallaron que los escenarios fueron diseñados por especialistas en seguridad y coordinados junto al Consejo Nacional de Coordinación de Crisis, tomando como base posibles amenazas actuales contra el Canal de Panamá.

Entre los ejercicios contemplados figuran escenarios de ataques convencionales, amenazas con drones y simulaciones de crisis que escalan progresivamente hasta un escenario multinacional de respuesta coordinada.

Según explicaron los organizadores, el ejercicio inicia con una fase denominada “Panamax Alpha”, en la que se simulan incidentes y amenazas crecientes hasta recrear una situación en la que Panamá solicita apoyo internacional mediante mecanismos multilaterales.

El director interino de Ejercicios y Coaliciones del Comando Sur de Estados Unidos, David Greene, calificó a Panamax como el “ejercicio insignia” del organismo militar estadounidense en la región.

“Panamax demuestra el compromiso de las naciones participantes con la defensa del Canal de Panamá y con la seguridad del continente americano”, expresó.

El ejercicio Panamax se realiza desde 2002 y se ha convertido en una de las principales plataformas de interoperabilidad y cooperación regional en materia de seguridad.

Las autoridades panameñas insistieron en que la edición 2026 no representa una amenaza para la población y que las actividades serán desarrolladas bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación institucional.

“El Canal de Panamá constituye una prioridad nacional y una responsabilidad compartida”, afirmó Icaza, quien subrayó que la operación reafirma el liderazgo de Panamá en materia de cooperación internacional y defensa de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.