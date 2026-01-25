Helicópteros Black Hawk de EE. UU. participarán en entrenamientos conjuntos en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que, como parte de las operaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos, el próximo 26 de enero arribarán al país cuatro helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, los cuales permanecerán en territorio nacional hasta el 26 de febrero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), las aeronaves —dos HH-60 y dos UH-60— participarán en entrenamientos conjuntos con personal especializado del SENAN, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con Infantes de Marina de los Estados Unidos.

Las actividades de adiestramiento se desarrollarán en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, como parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado.

El SENAN destacó que estos entrenamientos, junto con los ejercicios PANAMAX, contribuyen directamente al fortalecimiento de la seguridad nacional, especialmente en lo relacionado con la protección del Canal de Panamá y otros intereses estratégicos del país.

La entidad subrayó que todas estas acciones se llevarán a cabo con estricto respeto a la soberanía nacional, en el marco de la cooperación bilateral y bajo los principios que rigen a los estamentos de seguridad panameños.