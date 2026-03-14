Mulino inicia proyectos viales en El Valle de Antón y Panamá Oeste con inversión superior a $24.8 millones

Asimismo, se formalizó el inicio del proyecto de <b>diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Gorgona</b>, que será ejecutado por el Consorcio Calles de Gorgona (Bocas Generation Company – Bratiga Group). La obra tendrá una inversión de B/.1,751,070.74 y abarcará 6.1 kilómetros de calles en el corregimiento de Gorgona, en beneficio de más de 5 mil habitantes.El mandatario también anunció el proyecto de <b>diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Chame y San Carlos</b>, que estará a cargo del Consorcio San Carlos (Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A.), con una inversión de B/.10,618,426.73.Este proyecto contempla la intervención de 38.1 kilómetros de vías en los distritos de Chame y San Carlos, lo que beneficiará a más de 30 mil habitantes de diversas comunidades.En Chame se rehabilitarán tramos como la vía Panamericana–Punta Chame y El Salado–Llano Grande, mientras que en San Carlos se intervendrán las vías de Los Pintos, La Gloria, camino Los Colibrís y la vía El Nance.Con estos proyectos, el Gobierno prevé rehabilitar más de 79 kilómetros de carreteras en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de Panamá Oeste y Coclé.