Mulino inicia proyectos viales en El Valle de Antón y Panamá Oeste con inversión superior a $24.8 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó contratos para el inicio de varias obras viales que beneficiarán a más de 55 mil personas en comunidades de Panamá Oeste y Coclé, con una inversión que supera los B/.24.8 millones.

Los proyectos, que forman parte del plan de inversiones que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP), buscan mejorar la conectividad, fortalecer la movilidad en la región y dinamizar la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos.

Durante un acto realizado en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos, el mandatario, acompañado por el ministro del MOP, José Luis Andrade Alegre, anunció el inicio del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana – El Valle de Antón.

Esta obra será ejecutada por la empresa TRANSEQ-COPSA con una inversión de B/.12,468,814.14 y contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de carretera hacia El Valle de Antón, beneficiando directamente a más de 20 mil habitantes, además de impulsar las actividades agropecuarias, comerciales y turísticas de la zona.