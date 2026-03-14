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Mulino inicia proyectos viales en El Valle de Antón y Panamá Oeste con inversión superior a $24.8 millones

Presidente Mulino entrega contratos para nuevas carreteras en Panamá Oeste y Coclé
Presidente Mulino entrega contratos para nuevas carreteras en Panamá Oeste y Coclé | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/03/2026 10:06
Más de 55 mil panameños se beneficiarán con nuevas obras viales anunciadas por el presidente Mulino en comunidades de Panamá Oeste y Coclé.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó contratos para el inicio de varias obras viales que beneficiarán a más de 55 mil personas en comunidades de Panamá Oeste y Coclé, con una inversión que supera los B/.24.8 millones.

Los proyectos, que forman parte del plan de inversiones que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP), buscan mejorar la conectividad, fortalecer la movilidad en la región y dinamizar la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos.

Durante un acto realizado en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos, el mandatario, acompañado por el ministro del MOP, José Luis Andrade Alegre, anunció el inicio del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana – El Valle de Antón.

Esta obra será ejecutada por la empresa TRANSEQ-COPSA con una inversión de B/.12,468,814.14 y contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de carretera hacia El Valle de Antón, beneficiando directamente a más de 20 mil habitantes, además de impulsar las actividades agropecuarias, comerciales y turísticas de la zona.

Mulino anuncia proyectos viales en Gorgona, Chame y San Carlos por más de B/.12 millones

Asimismo, se formalizó el inicio del proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Gorgona, que será ejecutado por el Consorcio Calles de Gorgona (Bocas Generation Company – Bratiga Group). La obra tendrá una inversión de B/.1,751,070.74 y abarcará 6.1 kilómetros de calles en el corregimiento de Gorgona, en beneficio de más de 5 mil habitantes.

El mandatario también anunció el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Chame y San Carlos, que estará a cargo del Consorcio San Carlos (Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A.), con una inversión de B/.10,618,426.73.

Este proyecto contempla la intervención de 38.1 kilómetros de vías en los distritos de Chame y San Carlos, lo que beneficiará a más de 30 mil habitantes de diversas comunidades.

En Chame se rehabilitarán tramos como la vía Panamericana–Punta Chame y El Salado–Llano Grande, mientras que en San Carlos se intervendrán las vías de Los Pintos, La Gloria, camino Los Colibrís y la vía El Nance.

Con estos proyectos, el Gobierno prevé rehabilitar más de 79 kilómetros de carreteras en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de Panamá Oeste y Coclé.

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