Nueva ‘Constitución’ en Panamá: estas son las propuestas que ya están sobre la mesa

El coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), Miguel Antonio Bernal, rindió este martes 28 de abril un informe ante el Consejo de Gabinete sobre los avances logrados en los últimos 20 meses mediante el proceso de alfabetización, con miras a concebir una nueva Carta Magna para el país en 2029.

En conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, Bernal destacó que la Sepresac ha desarrollado jornadas de alfabetización a lo largo y ancho del país, tanto en entidades estatales como en instituciones autónomas y semiautónomas.

El jurista explicó que estas iniciativas —que incluyen seminarios, charlas, conferencias, talleres y cabildos— han permitido no solo generar conciencia ciudadana, sino también despertar un interés nacional en diversos sectores y grupos etarios, especialmente entre los jóvenes.

“Hemos ido, poco a poco, progresando en la principal motivación en esta fase que es de invitar a la población a interesarse en conocer sus derechos, sus deberes para poder encaminarnos hacia una nueva Constitución. Tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos sin excepción, no podemos nosotros pretender que en nuestro país se pueda dar una nueva Constitución si no hay una participación de todos”, señaló Bernal.

El funcionario también detalló las distintas fases del proceso constituyente y adelantó que ya existe un borrador que incorpora aportes ciudadanos. Entre estos, se contemplan propuestas sobre la forma de escoger a los integrantes de una eventual Asamblea Nacional Constituyente y los requisitos que deberán cumplir.

Asimismo, el documento incluye sugerencias relacionadas con cambios estructurales para mejorar la calidad de vida de los panameños, abordando проблемáticas como el acceso al agua, la educación y la salud. En el ámbito político, también se plantea la eliminación de la reelección inmediata en todos los niveles de cargos públicos.

Bernal subrayó que el proceso no sigue modelos extranjeros, sino que toma como referencia la experiencia histórica del país.

“La Asamblea Nacional Constituyente para la discusión o debate de aprobación de una nueva Constitución, no se está siguiendo modelo alguno foráneo, sino lo que ya vivió Panamá hace 80 años. Una Constituyente que en 1945 le dio al país la Constitución del 46, considerada en su momento la más democrática del continente”, afirmó.