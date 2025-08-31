Un año de Sepresac

El pasado jueves 28 de agosto, se cumplió el primer año del Decreto Ejecutivo N°. 488, mediante el cual se creó la Secretaria Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

Dicha Secretaria, adscrita al Ministerio de la Presidencia, fue creada como instancia de consulta y coordinación del Órgano Ejecutivo en todo lo relacionado con las políticas, acciones y medidas para la Reorganización del Estado y el desarrollo e implementación de un proceso constituyente.

En cumplimiento del objetivo de llevar adelante el proceso constituyente, durante los últimos doce meses Sepresac ha venido desarrollando un amplio trabajo de Alfabetización Constitucional, como primera fase, en el camino que nos debe conducir a una nueva Constitución para todos.

El equipo de ciudadanos que integran Sepresac, con la cooperación brindada por entidades públicas y privadas ha venido realizando -en la mayoría de las provincias, una diversidad de acciones de divulgación, en aras de la necesaria participación ciudadana para poder entrar de lleno en el empoderamiento y conocimiento de sus derechos, deberes y garantías que deben acompañar a todos los integrantes de la sociedad panameña.

La Alfabetización Constitucional ha logrado así hasta ahora llegar, sin prisa, pero sin pausa, a miles de ciudadanos a través de una variedad de actividades, entre la cuales: charlas, mesas redondas, cabildos abiertos, talleres constitucionales, conversaciones, conferencias magistrales, reuniones, diálogos, entrevistas radiales y televisadas, pautas radiales, publicaciones de artículos y de cuadernos constitucionales (7 a la fecha).

Se ha tenido una participación, activa y permanente, en el XX Concurso Nacional de Oratoria, cuyo tema es la Alfabetización Constitucional y al que se han presentado cuatro mil doscientos cuarenta (4.240) estudiantes de 340 escuelas secundarias del país, quienes han recibido las inducciones brindadas por el equipo integrante de Sepresac.

La difusión y promoción de campañas formativas para la amplia difusión y consulta del proceso constituyente, busca propiciar una participación activa y protagónica de todos los panameños en el proceso progresivo, encaminado hacia la convocatoria de un proceso constituyente originario para darnos una nueva y democrática Constitución, como resultado de una efectiva participación ciudadana.

En este 2025, proclamado como “Año de la Alfabetización Constitucional”, en medio de las grandes y graves dificultades socioeconómicas del país, como resultado de la empresa criminal conjunta que gobernó hasta hace poco, la labor desarrollada por Sepresac, se ha podido ir desarrollando gracias al decidido esfuerzo y dedicación del equipo de participantes de Sepresac, convencidos como estamos de la necesidad de un cambio constitucional que conduzca a una modernización y reorganización de Panamá, tanto como Estado y como sociedad, en aras también de alcanzar una nueva República.

Sirvan estas líneas conmemorativas, para agradecer a todos los ciudadanos que han participado de las actividades realizadas por Sepresac, así como a las distintas organizaciones públicas, privadas, gremiales, clubes cívicos, religiosas y medios de comunicación, que han brindado su cooperación y asistencia al equipo de Sepresac para el compromiso cívico de caminar juntos hacia una nueva Constitución de todos.

Los cantos de sirena que entona algunos, para con sus falacias paralelas pretender confundir y mantener el odioso status quo, no pasarán.

Por mucho apoyo y acogida qué le brinde el electorelismo y el clientelismo gatopardistas, confiamos en que los ciudadanos no dejarán pasar este momento para un efectivo, real y verdadero cambio constitucional.