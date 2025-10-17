Vasco Núnez de Balboa divisó el Pacífico y Atlántico desde el macizo del río Chucunaque en la comarca Guna de Wargandí hoy

Por esa razón a mediados del 1513 emprendió con sus caciques indígenas amigos bajar por la ruta de Acla y cumplir su sueño de descubrir el océano Pacífico, y cumplir los señalamientos de sus amigos los caciques de los indígenas del mar del norte.

Bajando por la parte norte que es plana hoy: Morti, Palmira, Agua Fría, Mundito, Tamarindo y Cucunati, cruzando el río Sabana que descarga hoy en el golfo de San Miguel, frente hoy a Santa Fe. Ahí se ‘dividieron en 3 grupos los 26 participantes de la expedición.

En su recorrido se enfrentaron con los guerreros del cacique Chiapas, que había muerto pero la cacique tomó el mando y los dirigía, uniéndose a los muchos indígenas. El grupo de Alonso Martín fue el primero en llegar a la playa arrebatando un cayuco a un indígena y lo paseo por el mar.

Vasco Núñez de Balboa tomó posesión del inmenso mar a nombre de los reyes de España, el 29 de septiembre de 1513, en honor a San Miguel Arcángel. En el golfo de San Miguel, donde confluyen las cuencas del río Tuira, con sus subcuencas del Chucunaque y Balsa, y la subcuenca del río Sabana y su subcuenca del río Cucunati, lo que se conoce como el Darién de los Ríos y la otra parte el Darién de la carretera Panamericana hasta Yaviza, donde se inicia el “ tapón del Darién” que está a solo 63 kilómetros del Estado de Antioquia, Colombia, al que se podrá llegar por carretera en los próximos años y ellos también visitarnos.

El costo de cada puente que está construyendo la reconocida empresa constructora CUSA desde hace más de 2 años es de 50 millones de dólares sobre el río Chucunaque y el río Tuira.

El objetivo de escribir y publicar este artículo histórico sobre el descubrimiento del principal océano de este mundo: el océano Pacífico, es para despertar el interés histórico de todos los panameños, y en especial de los darienitas, para organizar -en la capital de la provincia de Darién, La Palma, que está a orillas del golfo de San Miguel donde Vasco Núñez de Balboa tomó posesión del océano Pacífico, a nombre del Reino de España en 1513, el de mayor importancia mundialmente hoy- en esta fecha u otra, un acto nacional y después hasta mundial para destacar la gran acción de España y nosotros los panameños (as) en los logros del océano Pacífico. Acto que se debe hacer anualmente.