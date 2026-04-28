Panamá expresa apoyo a Israel y reafirma neutralidad del Canal de Panamá ante tensiones en Medio Oriente

<a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">El Ministerio de Relaciones Exteriores </a>informó la noche de este martes 28 de abril que <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">el canciller Javier Martínez-Acha</a> sostuvo recientemente una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, <b>Gideon Sa’ar</b>, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones en el <b>Oriente Medio</b>.Durante el diálogo, Martínez-Acba expresó su solidaridad con el pueblo israelí y manifestó su preocupación por la seguridad regional, reiterando su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas en el marco de la <a href="/tag/-/meta/onu">Organización de las Naciones Unidas</a>.Martínez-Acha reafirmó la importancia de la neutralidad del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a> como pilar fundamental para el comercio global, así como el rol estratégico del país como <i>hub</i> logístico internacional. <b>En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar la estabilidad en rutas clave para el tránsito marítimo y energético.</b>Israel y Panamá coincidieron en la importancia de fortalecer la relación bilateral y dar continuidad a la cooperación técnica en áreas como la gestión de recursos hídricos y la agricultura.Además, el funcionario reiteró su vocación de diálogo, su apego al multilateralismo y su compromiso con la estabilidad y la seguridad internacionales, en línea con su política exterior frente a los desafíos globales actuales