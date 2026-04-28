Panamá expresa apoyo a Israel y reafirma neutralidad del Canal de Panamá ante tensiones en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la noche de este martes 28 de abril que el canciller Javier Martínez-Acha sostuvo recientemente una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones en el Oriente Medio.

Durante el diálogo, Martínez-Acba expresó su solidaridad con el pueblo israelí y manifestó su preocupación por la seguridad regional, reiterando su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Martínez-Acha reafirmó la importancia de la neutralidad del Canal de Panamá como pilar fundamental para el comercio global, así como el rol estratégico del país como hub logístico internacional.

En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar la estabilidad en rutas clave para el tránsito marítimo y energético.

Israel y Panamá coincidieron en la importancia de fortalecer la relación bilateral y dar continuidad a la cooperación técnica en áreas como la gestión de recursos hídricos y la agricultura.

Además, el funcionario reiteró su vocación de diálogo, su apego al multilateralismo y su compromiso con la estabilidad y la seguridad internacionales, en línea con su política exterior frente a los desafíos globales actuales