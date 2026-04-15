Cancilleres de Panamá y Países Bajos fortalecen alianza en seguridad e inteligencia

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo este miércoles 15 de abril un encuentro con su homólogo del Reino de los Países Bajos, Tom Berendsen, con el objetivo de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La reunión se desarrolló en el marco de una misión oficial iniciada por Martínez-Acha, durante la cual ambas autoridades resaltaron la solidez de las relaciones diplomáticas y manifestaron su interés en ampliar la cooperación en áreas estratégicas.

Entre los temas abordados destacó la colaboración conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas, así como el fortalecimiento de mecanismos en materia de aduanas, justicia, inteligencia y seguridad.

Asimismo, los cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre los principales desafíos globales y regionales, en un contexto marcado por amenazas transnacionales y la necesidad de reforzar la cooperación internacional.

El encuentro reafirma el compromiso de Panamá y los Países Bajos de continuar consolidando su relación bilateral y avanzar en iniciativas que contribuyan a la seguridad y el desarrollo de ambos países.