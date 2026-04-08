Cancilleres de Panamá y Paraguay acuerdan impulsar comercio, inversión y cooperación bilateral

Panamá y Paraguay avanzaron en una serie de acuerdos estratégicos tras la reunión sostenida entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha y su homólogo Rubén Ramírez Lezcano, en el marco de la visita oficial del jefe de la diplomacia panameña al país suramericano.

El encuentro, en la ciudad de Asunción, Paraguay, dejó como resultado compromisos concretos orientados a fortalecer la cooperación bilateral, con énfasis en el desarrollo económico, la integración regional y la seguridad.

Uno de los principales acuerdos fue el impulso a la cooperación técnica en los sectores agrícola y ganadero, donde ambas naciones apostarán por el intercambio de conocimientos, biotecnología y buenas prácticas para elevar la productividad y la sanidad animal y vegetal. Este eje busca aprovechar la complementariedad entre Paraguay, como potencia agroganadera, y Panamá, como plataforma logística regional.

En materia comercial, los cancilleres acordaron profundizar la facilitación del comercio y promover la diversificación de la oferta exportable, apoyados en avances en cooperación sanitaria que permitirán ampliar el acceso a mercados. Asimismo, se comprometieron a fomentar la inversión recíproca y la integración de cadenas de valor, consolidando el flujo comercial entre ambos países.

Otro de los puntos relevantes fue el fortalecimiento de la conectividad aérea bajo un esquema de cielos abiertos, considerado clave para dinamizar el intercambio comercial, turístico y logístico, así como para mejorar la movilidad entre ambas naciones.

En el plano regional, Panamá destacó el respaldo de Paraguay para su incorporación como Estado Asociado del Mercado Común del Sur, un paso que permitirá avanzar hacia un área de libre comercio y una mayor participación en los mecanismos del bloque.

En el ámbito cultural, ambos países acordaron impulsar programas conjuntos de economía creativa y turismo cultural, orientados a revitalizar centros históricos y convertir el patrimonio en motor de desarrollo económico, con estándares alineados a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Además, se estableció el fortalecimiento de la cooperación académica entre las academias diplomáticas de Panamá y Paraguay, mediante intercambios, capacitaciones y actividades conjuntas en diplomacia económica y digital.

Paraguay también reiteró su apoyo a Panamá como sede de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 2026, evento que coincidirá con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

En materia de seguridad, ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de inteligencia financiera y operativa, así como asistencia técnica para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el lavado de activos.