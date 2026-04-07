Canciller panameño impulsa acuerdos con Paraguay y acercamiento empresarial

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, comenzará este miércoles 8 de abril una visita oficial a Paraguay que marca un nuevo impulso en las relaciones bilaterales, con énfasis en acuerdos comerciales, cooperación política y acercamiento entre los sectores empresariales de ambos países.

Durante su agenda, Matínez-Acha sostendrá reuniones con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, con quien encabezará un encuentro ampliado entre delegaciones oficiales.

Uno de los puntos clave será el agradecimiento de Panamá al Gobierno paraguayo por su respaldo en el proceso de adhesión como Estado asociado al Mercosur, considerado un paso estratégico para ampliar las oportunidades comerciales y consolidar la presencia panameña en la región.

Asimismo, ambas partes acordarán potenciar sus ventajas competitivas: Panamá como hub logístico, comercial y de conectividad internacional, y Paraguay como referente agroindustrial y productor de energía limpia. En este sentido, se planteará impulsar el intercambio empresarial y la atracción de inversiones entre ambos países.

Como parte de los compromisos, se reforzará el diálogo institucional y la cooperación entre gobiernos, incluyendo vínculos con el Congreso paraguayo y el sector privado, a fin de consolidar alianzas económicas y políticas.

La agenda del canciller panameño también incluye una visita a la Central Hidroeléctrica de Itaipú, considerada una de las mayores obras de ingeniería del mundo y un modelo de generación de energía renovable, así como encuentros con empresarios de la Unión Industrial Paraguaya.

La visita oficial, que se extenderá hasta el sábado, busca sentar las bases para una relación más dinámica entre Panamá y Paraguay, con énfasis en la integración económica, el intercambio comercial y la cooperación estratégica a largo plazo.