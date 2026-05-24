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Presos toman cárcel del estado Barinas y denuncian torturas en Venezuela

El Internado Judicial de Barinas.
El Internado Judicial de Barinas. Tomado de ‘El Nacional’.
Por
José Vilar
  • 24/05/2026 18:09
Cientos de reclusos tomaron el Internado Judicial del estado Barinas para denunciar presuntas torturas, golpizas, requisas violentas y disparos por parte de las autoridades penitenciarias

Cientos de presos tomaron este domingo 24 de mayo el centro penitenciario del Internado Judicial del estado Barinas, en Venezuela, en rechazo a presuntas torturas, requisas violentas y abusos, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a través de sus redes sociales. La información también fue replicada por el diario El Nacional.

Los reclusos señalaron que la protesta se originó por las presuntas golpizas, torturas y requisas violentas atribuidas al nuevo director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, quien asumió el cargo hace apenas una semana.

“Los reclusos denunciaron al equipo del OVP que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas. Asimismo, aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indica el informe divulgado por la organización.

El Observatorio Venezolano de Prisiones también denunció la severidad de las medidas disciplinarias aplicadas contra los privados de libertad, al asegurar que al menos 120 reclusos permanecen confinados en una celda de aislamiento.

“El director presuntamente estaría realizando disparos hacia las torres del penal, una situación que podría desencadenar una tragedia”, señalaron testimonios recogidos en el informe del OVP, organización que responsabilizó tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo por no actuar a tiempo para evitar la crisis.

Los reclusos también alegaron que, mientras se manifestaban pacíficamente, custodios del centro penitenciario —acompañados por el director de la cárcel— dispararon contra ellos.

En tanto, familiares de los internos permanecen en las afueras del penal a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

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