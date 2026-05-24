Presos toman cárcel del estado Barinas y denuncian torturas en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Prisiones también denunció la severidad de las medidas disciplinarias aplicadas contra los privados de libertad, al asegurar que al menos 120 reclusos permanecen confinados en una <b>celda de aislamiento</b>.'El director presuntamente estaría realizando disparos hacia las torres del penal, una situación que podría desencadenar una tragedia', señalaron testimonios recogidos en el informe del OVP, organización que responsabilizó tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo por no actuar a tiempo para evitar la crisis.Los reclusos también alegaron que, mientras se manifestaban pacíficamente, custodios del centro penitenciario —acompañados por el director de la cárcel— dispararon contra ellos.En tanto, familiares de los internos permanecen en las afueras del penal a la espera de noticias sobre sus seres queridos.