Presos toman cárcel del estado Barinas y denuncian torturas en Venezuela

Cientos de presos tomaron este domingo 24 de mayo el centro penitenciario del Internado Judicial del estado Barinas, en Venezuela, en rechazo a presuntas torturas, requisas violentas y abusos, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a través de sus redes sociales. La información también fue replicada por el diario El Nacional.

Los reclusos señalaron que la protesta se originó por las presuntas golpizas, torturas y requisas violentas atribuidas al nuevo director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, quien asumió el cargo hace apenas una semana.

“Los reclusos denunciaron al equipo del OVP que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas. Asimismo, aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indica el informe divulgado por la organización.